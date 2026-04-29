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快訊／還不想說再見！「大帝」恩比德下半場接管比賽　七六人背水一戰逆轉綠衫軍

▲七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在下半場接管比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）在下半場接管比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025-2026賽季NBA季後賽東區首輪29日上演生死對決，系列賽原本取得3比1聽牌優勢的波士頓塞爾提克，今在主場迎戰背水一戰的費城七六人。儘管塞爾提克在第三節前段一度建立雙位數領先，但七六人當家中鋒恩比德（Joel　Embiid）在下半場接管比賽，全場狂砍33分8助攻，率領球隊在末節開節打出12比0的小高潮，反以雙位數領先，最終七六人以113比97反客為主逆轉獲勝，將系列賽總比分追至2比3。

開賽後，面臨淘汰壓力的七六人展現極強鬥志，喬治（Paul George）外線連中兩元，搭配烏布雷（Kelly Oubre Jr.）的強攻取得領先，然而塞爾提克迅速穩住陣腳，布朗（Jaylen Brown）多次強殺內線完成「三分打」，加上坦圖（Jayson Tatum）與弗契維奇（Nikola Vucevic）的內外連線，首節結束塞爾提克以23比21微幅領先。

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第二節比賽戰況升溫，塞爾提克後衛普里查德（Payton Pritchard）化身「X因素」，他不僅頂著恩比德強行上籃得手，更在三分線外精準制導，幫助綠衫軍迅速將分差拉開至兩位數，上半場結束，塞爾提克以57比50領先7分。

易籃再戰，塞爾提克開局連得6分，將優勢擴大至13分，關鍵時刻，復出第二戰的恩比德展現MVP價值，他連續衝擊禁區得手，引領七六人在前5分半鐘回敬一波15比3的瘋狂攻勢，將比分追至僅剩1分差，儘管恩比德隨後因膝蓋不適一度被換下場休息，但七六人攻勢不減，馬克西（Tyrese Maxey）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）接連在外線放火，三節結束，塞爾提克僅以86比85保持1分領先。

第四節成為七六人的表演時間。喬治與恩比德聯手發難反超4分，雖然塞爾提克豪瑟（Sam Hauser）連中三分試圖止血，但隨後七六人外線全面爆發，格萊姆斯與埃奇庫姆（V.J.Edgecombe）展現驚人活力，埃奇庫姆更在防守端賞了坦圖一記大火鍋。

▲波士頓塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

比賽後段發生意外插曲，坦圖因手指流血下場處理，重返賽場後兩罰不中，七六人趁勢打出一波12比0的高潮，將領先優勢擴大至15分，比賽剩下最後2分鐘時，塞爾提克眼見追分無望撤下主力，七六人終場就以16分之差逆轉擊敗綠衫軍。

恩比德上場39分鐘拿下33分、8助攻，馬克西18投10中挹注25分、10籃板，喬治貢獻16分、9籃板、7助攻，板凳出發的葛萊姆斯也有18分進帳。

綠衫軍團隊僅3人得分超過雙位數，坦圖19投8中貢獻24分、16籃板，但第四節1分未得，布朗22分、5籃板、5助攻，普里查德12分，6助攻，末節單節僅拿11分成為落敗最大原因。

關鍵字： 七六人恩比德塞爾提克季後賽逆轉

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