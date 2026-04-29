羅伯斯談大谷二刀流兩模式　直言投球日不打擊最能減負

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平29日（台灣時間）對馬林魚之戰，本季第2度以「專職投手」身份出賽。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前說明安排原因，強調最重要的是讓大谷維持「健康且清新的狀態」，未來也會尊重大谷本人的意願與身體狀況。

大谷此戰不會以打者身份先發，是本季首次中5日登板。羅伯斯表示，「我們想給翔平今晚最好的機會專注在投球上。今天不讓他同時背負兩種角色，明天再以打者身份出賽，之後又有休兵日，希望透過這樣的安排，幫助他重新調整狀態。」

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道奇目前正處於13連戰尾聲，羅伯斯坦言密集賽程也是考量之一。他指出，大谷每天除了比賽，還必須進行大量打擊準備與投手分析，「如果能有一天不用做打擊準備，只專心投球，對他來說大概會輕鬆半天左右。」

談到大谷二刀流的負荷管理，羅伯斯也比較兩種模式的差異，一種是「同天投打二刀流、隔天休息」，另一種則是「投球日不打擊、隔天再以打者身份出賽」。

他直言，「若以減輕負擔來說，投球當天不打擊、隔天再打，是最好的方式。」原因在於不用同一天兼顧投打，「如果不用在同一天同時做兩件事，負擔自然會減少。」

不過羅伯斯也強調，負擔較輕不代表一定是最佳方案，「接下來還必須思考，那是否真的是對他最好、對球隊最好的方式。」他透露，大谷本人未必會希望長期以「專職投手」模式出賽。

羅伯斯表示，「他能同時完成兩種角色是很了不起的事，但如果不稍微減輕負擔，這種模式能持續多久，就是問題所在。」他認為，比起追求單場表現最大化，更重要的是讓大谷整季都維持健康與體能。

至於這次安排，羅伯斯坦言並沒有與大谷長談，「我只是告訴他我的決定，他接受了，然後繼續往前走。」他也稱讚大谷是一位非常聰明的球員，「他不只看今天，也會看得更長遠。」