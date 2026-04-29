運動雲

>

全中運遭爆將國中生當「無薪童工」　嘉縣府：溝通落差啟動補償

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，圖為工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣主辦之115年全中運（全國中等學校運動會）日前剛落幕，展現卓越的賽事組織能力，然而近日卻傳出家長於網路控訴，指稱縣府主辦之賽事助理職缺疑似剝削未成年學生、拒絕支付薪資。對此，嘉義縣政府教育處於昨（28）日做出正式回應，強調事件起因於受委託的招募單位與學生間的「溝通落差」，造成誤解深表遺憾，並承諾將研議後續補償方案。

嘉義縣教育處解釋，本次賽事確實編列有每日 1,000 元的「工作津貼」用以聘請裁判助理。然而，基於《勞基法》對未成年勞動力之特殊保障與規定，招募之初設定對象為16歲以上人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對未滿16歲的學生，行政作業上通常採取「學生志工」模式處理，核發志工服務時數紀錄，並提供交通補貼與相關獎勵，而非發放一般性工作津貼。此舉旨在符合現行勞動法規，同時讓有意願參與體育盛事的國中學子獲得服務經歷。

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

關於此次引發爭議的高雄游泳池場次，縣府說明，該批學生是透過相關體育人士代為招募，但在資料報送過程中，相關單位未能嚴格落實年齡確認，便直接核發工作證與制服。

教育處坦言，招募單位在接洽時，未向學生與校方清楚說明「未滿16歲僅能以志工形式參與」的行政規定，導致學生在完成5天辛苦勞務後，才得知無法領取預期的津貼。縣府坦承行政審核與訊息傳遞確實存在斷層，才造成陳情人指稱「欺負小孩」的嚴重誤會。

事件於 27 日爆發後，教育處體健科已於第一時間介入，並親自前往現場安置學生與家長情緒。目前已先由主辦單位核發600元現金與400元禮券作為初步獎勵補償。

嘉義縣政府強調，絕對沒有「佔便宜」之意圖，現正積極與委辦協會討論，針對該批受影響學生的後續補貼金額進行具體研議，務必確保每位學生的付出都能獲得對等的對待與尊重。縣府未來也將強化對委辦單位的監督機制，避免類似情事再次發生，抹煞體育盛事的良善美意。

關鍵字： 嘉義縣全中運助理薪資未成年勞動補償方案

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

李東洺擺脫「自己把自己投倒」　戴培峰引導成回穩關鍵

李東洺擺脫「自己把自己投倒」　戴培峰引導成回穩關鍵

亞沙運3X3女籃止步8強　本屆中華代表團1銀4銅作收

亞沙運3X3女籃止步8強　本屆中華代表團1銀4銅作收

李東洺好投大翻身？後藤賣關子不談修正秘訣　點出打線破後勁關鍵

李東洺好投大翻身？後藤賣關子不談修正秘訣　點出打線破後勁關鍵

拋開世錦賽金牌光環！彰師大「怪物新人」劉侑芸跆拳道49公斤摘金

拋開世錦賽金牌光環！彰師大「怪物新人」劉侑芸跆拳道49公斤摘金

尹男老幫工作人員剝玉米筍　結果順手塞進自己嘴裡XD

熱門新聞

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

2李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打

3鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

4選秀新規抗擺爛　輸球沒保證高順位

5選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待

最新新聞

1凱迪拉克邁阿密主場首戰　推出特別塗裝

2韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」

3大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗

4道奇1A柯敬賢第3轟出爐！

5斑馬穩定發揮　馬刺闖西區準決賽

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

廉世彬在台收到生日餐車驚喜　異鄉打拚看了感動落淚

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

Saja Boys原唱陣容現身！

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366