全中運遭爆將國中生當「無薪童工」　嘉縣府：溝通落差啟動補償

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，圖為工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣主辦之115年全中運（全國中等學校運動會）日前剛落幕，展現卓越的賽事組織能力，然而近日卻傳出家長於網路控訴，指稱縣府主辦之賽事助理職缺疑似剝削未成年學生、拒絕支付薪資。對此，嘉義縣政府教育處於昨（28）日做出正式回應，強調事件起因於受委託的招募單位與學生間的「溝通落差」，造成誤解深表遺憾，並承諾將研議後續補償方案。

嘉義縣教育處解釋，本次賽事確實編列有每日 1,000 元的「工作津貼」用以聘請裁判助理。然而，基於《勞基法》對未成年勞動力之特殊保障與規定，招募之初設定對象為16歲以上人員。

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針對未滿16歲的學生，行政作業上通常採取「學生志工」模式處理，核發志工服務時數紀錄，並提供交通補貼與相關獎勵，而非發放一般性工作津貼。此舉旨在符合現行勞動法規，同時讓有意願參與體育盛事的國中學子獲得服務經歷。

關於此次引發爭議的高雄游泳池場次，縣府說明，該批學生是透過相關體育人士代為招募，但在資料報送過程中，相關單位未能嚴格落實年齡確認，便直接核發工作證與制服。

教育處坦言，招募單位在接洽時，未向學生與校方清楚說明「未滿16歲僅能以志工形式參與」的行政規定，導致學生在完成5天辛苦勞務後，才得知無法領取預期的津貼。縣府坦承行政審核與訊息傳遞確實存在斷層，才造成陳情人指稱「欺負小孩」的嚴重誤會。

事件於 27 日爆發後，教育處體健科已於第一時間介入，並親自前往現場安置學生與家長情緒。目前已先由主辦單位核發600元現金與400元禮券作為初步獎勵補償。

嘉義縣政府強調，絕對沒有「佔便宜」之意圖，現正積極與委辦協會討論，針對該批受影響學生的後續補貼金額進行具體研議，務必確保每位學生的付出都能獲得對等的對待與尊重。縣府未來也將強化對委辦單位的監督機制，避免類似情事再次發生，抹煞體育盛事的良善美意。