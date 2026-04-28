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備戰名古屋亞運決選！「國民女友」羅嘉翎全大運當菜鳥、67公斤及摘金

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎（藍衣者）全大運跆拳道67公斤摘金。（圖／全大運辦公室提供）

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎（藍衣者）全大運跆拳道67公斤摘金。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

跆拳道「國民女友」羅嘉翎在115年中央全大運跆拳道對打公開女生組67公斤級，金牌戰纏鬥三回合，驚險以2比1擊退彰化師大王薇嘉。羅嘉翎目前就讀輔仁大學碩士班二年級，由於過去征戰國際賽與傷勢調整，生涯頭一回參加全大運，她期許調整身心狀況，備戰下個月名古屋亞運最終決選。

「放眼望去，只有我一個碩二，第一輪跟我打的國體大學妹，也才大一，我就跟她說我也是全大運菜鳥。」羅嘉翎笑說，這面金牌得來不易，真的很開心終於有機會踏上全大運比賽場。

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東京奧運銅牌羅嘉翎，近年受到左腳疲勞性骨折影響，去年初正式手術治療，經過漫長復健後，今年開始復出參賽。
指導教練劉聰達表示，羅嘉翎在國內比賽壓力確實比較大，加上全大運賽前又拉傷右大腿後側，「我們一直在調整她的心態，還有醫療團隊協助幫忙。」

羅嘉翎坦言國內出賽時，確實壓力不小，「所以其實真的滿緊張，但就告訴自己，不要去聽外界的聲音，專在自己身上跟教練身上。」

劉聰達覺得羅嘉翎傷癒歸來後，最重要在於心理層面，「她有些動作墊步，還是會怕再受傷，那這部分我們慢慢幫她，還有心理師協助，很多時候我都會提醒她基本動作，因為就是從基本做起，不要急。」

▲羅嘉翎教練劉聰達。（圖／全大運辦公室提供）

▲羅嘉翎教練劉聰達。（圖／全大運辦公室提供）

24歲羅嘉翎認為重返賽場這段路確實艱難，「剛回來時，真的一直害怕會再用到傷，或者會擔心狀況，漸漸比了那麼多比賽後，我覺得狀態有恢復比以前來得好。那時候會怕自己受傷後，可能會表現不好，怕被人家笑，但現在就是轉念，我就是從零開始，不管輸跟贏，其實對我來說都是一個成長的養分。」

羅嘉翎未能選上亞錦賽，但還有機會力拚決選，爭取名古屋亞運門票，「比賽一定會有輸、有贏，因為之前可能會很怕輸這件事，那現在反而會覺得輸了其實真的並不可怕，因為就可以更知道自己哪裡需要加強，然後可能還跟別人差一點，需要去改進。有這次選拔輸掉的經驗，可以給我另外一個調整，一個能夠喘息的空間。」

她相信一切都是最好的安排，「畢竟如果真的要去征戰亞錦賽，身體狀況調整可能不會那麼快，所以轉念一想，上天可能也是要給我一個調整的機會。」

關鍵字： 羅嘉翎跆拳道全大運劉聰達

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