李東洺6局無失分MVP好投領軍　悍將聯手完封台鋼送4連敗

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將平日主場吸引7726人進場，李東洺先發6局無失分，連兩戰繳出優質先發，率隊以6比0獲勝，拿下個人2連勝。悍將收下近期2連勝，台鋼雄鷹則苦吞4連敗。

首局孔念恩敲出安打，邦力多擊出滾地球，一壘手郭阜林企圖策動雙殺，但傳往二壘發生失誤，讓悍將攻佔一、二壘。隨後張育成、范國宸接連擊出飛球，孔念恩趁機跑回本壘得分，悍將先馳得點。

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2局下，張洺瑀選到保送，兩出局後王念好掃出二壘安打，再添1分。4局下范國宸安打開路，接著靠滾地球推進與暴投攻佔三壘，戴培峰再敲二壘安打，攻下第3分。

7局下悍將持續施壓，面對施子謙，王念好先敲安打，葉子霆執行短打推進，孔念恩擊出游擊滾地球並跑出內野安打。邦力多隨後擊出二壘滾地球，台鋼二壘手林家鋐傳本壘企圖阻殺跑者，但仍失分，邦力多則靠野手選擇上壘。接著張育成敲出安打攻佔滿壘，周佳樂再擊出二壘滾地球，林家鋐發生失誤，讓悍將再添1分，擴大至5比0領先。

台鋼隨後進行守備調動，朱盟完成生涯初登場，接替游擊守備，曾昱罄鎮守二壘，投手則換上王躍霖，並用1球製造二壘飛球出局化解危機。

8局下林岳谷掃出二壘安打，兩出局後王苡丞代打建功，敲出穿越二、游間的安打，再添1分。

李東洺此役用80球主投6局，僅被敲3安打，奪3次三振、1次保送，無失分，防禦率降至3.10，獲選單場MVP。林栚呈接替1局，廖任磊、石梓霖接連登板守成。李東洺繼前一場對統一獅6.1局無失分奪勝後，再拿下本季第2勝。

台鋼先發洋投後勁則未能延續去年對戰悍將時的壓制力，此戰投5局，被敲5安打，失3分，其中2分為責失，承擔敗戰。

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）