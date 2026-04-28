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優霸盃中華女團分組爭龍頭！邱品蒨惜敗、謝沛珊／洪恩慈扳平戰局

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

▲台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年湯優盃近日在丹麥點燃戰火，在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽，中華女團28日碰上勁敵印尼女團，在第一點女單率先登場的邱品蒨出師不利，以直落二敗給印尼一姐瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），但第一女雙謝沛珊／洪恩慈接替上陣，以23比21、21比13輕取拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）／普拉蒂維（Aamallia Cahaya Pratiwi），助中華女團扳平戰局。

中華女團這次預賽與印尼、澳洲及加拿大同組，首戰以5比0輕取澳洲，接下來面對加拿大殺到第5點才分出勝負，最後登場的女單黃宥薰頂住壓力以直落二擊敗陳瑞秋，助隊以3比2勝出，在小組賽收下2連勝，今天則是碰上同樣2連勝的印尼女團，爭奪分組第一。

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中華女團此役第一點女單由世界排名第14的邱品蒨登場，強碰世界第6的印尼一姐瓦爾達妮，過去雙方5度碰頭，邱品蒨僅拿下過1勝。首局邱品蒨一度陷入7比14落後，不過她在中段急起直追，回敬8比1猛攻將比分追到15平，只是瓦爾達妮很快回穩，拉出5比1攻勢，以21比17先持得點。

▲羽球好手邱品蒨。（圖／中華羽球協會提供）

▲羽球好手邱品蒨。（圖／中華羽球協會提供）

次局回來雙方從開賽就一路拉鋸，然而打到12比12平手時，瓦爾達妮靠著一波5比1的攻勢取得領先，之後穩穩把握住優勢，最終邱品蒨以17比21再掉一局，印尼女團也搶下第一點。

第二點女雙中華女團推出世界第9的第一女雙謝沛珊／洪恩慈，對決世界第35的印尼女雙拉馬丹蒂／普拉蒂維，過去雙方沒有任何交手紀錄。

首局雙方從開賽就一路拉鋸，謝沛珊／洪恩慈雖然率先以11比9領先進入技術暫停，暫停過後也一度取得14比10領先，但印尼女雙很快就從後來居上，還一度以20比18逆轉搶下局點，但關鍵時刻，謝沛珊／洪恩慈即時回穩，頂住壓力連拿3分逆轉超前，打到22平時又連拿2分，成功以23比21先馳得點。

次局謝沛珊／洪恩慈開賽就拉出6比1攻勢，中段雖然一度遭印尼女雙追到1分差，但謝沛珊／洪恩慈再度回穩，回敬7比2攻勢，鎖定勝基，很快以21比13搶下勝利，也幫中華女團扳回一城。

關鍵字： 湯優盃中華女團羽球印尼女團女子團體

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