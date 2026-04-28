榜眼張育豪勤筆記拚成長　一軍見習！後藤：還是半成品

▲張育豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將19歲捕手新秀張育豪近日隨隊上一軍，教練團有意讓他提前體驗一軍氛圍。這位在2025年季中選秀以榜眼身分加盟的潛力新星，本季在二軍展現火燙打擊手感，也讓球隊決定先帶上一軍見習，為未來鋪路。

張育豪去年以560萬簽約金、180萬激勵獎金加盟悍將，並選擇僅簽1.5年合約，希望能在短時間內打出成績、爭取更好條件。本季他在二軍出賽6場，13打數敲出8安打，包含1轟、3支二壘打，貢獻9分打點，打擊率高達6成15。23日更敲出生涯首轟，他已將紀念球帶回家送給母親收藏，「我就寫『生涯首轟』就好，這才第一轟而已，以後要越打越多轟。」

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談到此次隨隊一軍，張育豪透露一開始就被告知主要以學習為主，「到洲際才知道這次可能不會登錄，就是來看看、學習。」他也強調自己始終做好準備，「我自己是隨時都準備好了，但還是要照球隊規劃，按部就班去做。」

回顧春訓過程，張育豪坦言一開始狀況並不理想，「動作有跑掉，身心狀況也沒有很好。」但在教練團與學長協助下逐漸找回節奏，「每個教練都給我不同的觀念，最後找到適合自己的打擊方式。」

守備方面，張育豪特別提到日籍教練德山哲也對他的影響，「他很重視細節，不管擋球、接球或配球都一直提醒我們。」他也牢記一句話，「一軍是一球勝負，細節沒做好很難生存。」身為捕手，他認為自己就像場上的第二位教練，「要應變場上狀況、安撫情緒，也不能影響隊友。」

為了強化學習效果，張育豪從學生時期就養成寫筆記習慣，進職棒後依舊維持，「用寫的會記得比較深刻，會一筆一劃去想今天做了什麼。」家中已累積多本筆記本，成為他成長的重要紀錄。

對於一軍見習安排，總教練後藤光尊表示，主要目的是讓張育豪感受一軍氛圍，「希望他去體驗一軍的緊張感、比賽的熱度，不管打擊還是守備都有很多可以學習的地方。」目前規劃先讓他隨隊至30日。球隊也會與二軍教練團密切溝通，安排最適合他的出賽與學習節奏。

至於張育豪的整體評價，後藤直言仍有很大進步空間，「他現在是半成品，還有很多東西要學。」不過球團看好他的潛力，透過一軍見習與二軍實戰並行，期待他在首個職棒球季持續成長，為未來站穩一軍做好準備。