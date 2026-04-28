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張育成看好李灝宇可超越自己　笑言用英文寫信：請教練多給機會

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣怪力男」李灝宇日前於底特律老虎作客辛辛那提紅人的比賽中，於後段代打登場轟出中右外野逆轉兩分砲，不僅敲出大聯盟生涯首轟，更以23歲又83天之齡，超越胡金龍，成為史上最年輕擊出全壘打的台灣選手。前輩張育成受訪時直呼「很驕傲」，更大讚他心理素質強大。

張育成表示，代打本就是最困難的任務之一，「其實代打全壘打是很難打的，何況是在大聯盟，壓力更大。」他坦言自己過去也曾面臨相同情境，因此更能體會其中難度，「所以看到他這樣打出全壘打，真的很替他開心。」

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談到李灝宇在20打數內就開轟，張育成認為這是重大突破，「安打已經很難了，更何況是全壘打，我覺得這對他來說是一個非常大的突破。」他也特別點出關鍵在於心理層面，「這樣看來他的心理素質非常強，真的很不簡單。」

張育成進一步表示，這支全壘打將成為重要轉折，「我覺得這一轟應該會讓他更有信心，去面對接下來更多挑戰。」他也期許李灝宇能延續目前表現，以穩定心態在最高殿堂站穩腳步。

回顧過往，張育成透露自己早在5年前NIKE訓練營時就曾看好李灝宇能登上大聯盟，他直言，以當時同齡比較，「我高中那個年紀是被他屌打的那一個。」如今預言成真，他也強調一切仍是李灝宇自身努力的成果。

對於李灝宇未來發展，張育成目前在安打數、全壘打數等多項數據都是台灣最佳，他對於李灝宇抱持高度期待，「他現在不到20個打數就敲出全壘打，已經讓教練團留下深刻印象。」他認為若能獲得更多上場機會，有機會持續突破台灣球員在大聯盟的各項紀錄，「希望球隊可以多給他一點時間，畢竟要適應大聯盟這個最高層級真的不容易。」

張育成最後也笑說，若有機會甚至願意幫忙寫推薦信，「希望教練團可以多給他機會。」言語之間，展現對後輩的高度肯定與期待。

關鍵字： 李灝宇全壘打大聯盟張育成台灣球員

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