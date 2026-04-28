江少慶5月3日登板是既定計畫　餅總「不多說」怕給壓力





▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅投手江少慶轉隊後首場一軍先發將於5月3日登場，是否有提前拉上一軍？總教練林岳平今受訪強調，一切都是既定安排，並未改變原有計畫。

林岳平直言，江少慶的時程早已排定。針對外界先前傳出「運科投手教練曾浩哲提前回歸」的說法，他解釋，自己當時說的「3號」是指從國外啟程返台的時間，「到台灣是5號，這是本來的計劃。」

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林岳平強調，球團原本規劃就是讓江少慶經過二軍調整後銜接一軍，「本來就是既定三場二軍，銜接一場一軍，之後再看狀況安排。」整體進度也因近期調整順利，從原先預估1個月縮短至約3周。

談到目前狀況，林岳平表示，江少慶身體並無傷勢疑慮，「現在要排除的不是傷，傷應該沒有問題。」現階段重點在於比賽狀態與心理調整，包括如何在高強度賽事中掌握投球節奏與自我控制。

對於自由球員轉隊後的適應問題，林岳平直言並不容易。他表示，相較國外環境，台灣職棒轉隊案例較少，「也不是那麼順手，融入球隊其實很重要的是心理層面。」

林岳平坦言，像江少慶這樣轉換環境，表現如何仍有變數，「我也不知道他會表現如何，我們也不知道。」他指出，最大挑戰在於重新適應新環境，包括熟悉隊友與球隊文化，「這些都是選手必須去了解的。」

至於有無進一步的溝通，林岳平坦言沒有過多交談，「我們都單純對計畫的溝通，沒有特別講太多，講太多也是壓力。」教練團傾向讓球員在既定節奏下自行調整，避免額外負擔。

他強調，最關鍵仍在於球員本身實力，「還是要自己的能力維持住。」若能在融入球隊後發揮原有特色，甚至讓球隊進一步放大優勢，將有助於表現；反之若無法順利銜接，「就會很棘手。」