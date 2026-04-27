史托瑞質疑紅襪未來方向　柯拉遭開除後直言：有些事需要被釐清

▲Trevor Story。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪日前震撼開除總教練柯拉（Alex Cora）以及教練團5名成員，陣中內野手史托瑞（Trevor Story）對球團未來方向提出質疑，直言目前看不清楚紅襪真正要走的路。

紅襪日前開季27戰僅拿下10勝17敗，本週稍早更在主場遭紐約洋基3連戰橫掃，球團於昨日宣布開除執教第8季的柯拉。

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對此史托瑞在對巴爾的摩金鶯系列賽最終戰前表示，「我的意思是，很顯然，這支球隊真正的方向現在有點懸在半空中，世界上一些最好的教練，沒有得到公平的機會。」

史托瑞並未排進本日先發名單，紅襪最終以5比3擊敗金鶯；他向媒體透露，球團首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）向球員說明柯拉遭開除的理由，並不讓人滿意，他也希望能與布瑞斯洛進一步討論此事。

「那些是必須進行的對話，」史托瑞說，「今天會談，之後也會繼續談下去。」

紅襪隨後任命自2022年起執掌3A的前大聯盟球員崔西（Chad Tracy）擔任代理總教練，他在今日迎來接掌球隊後首勝；史托瑞稱讚崔西擁有出色的「棒球頭腦」，但談到柯拉離隊時仍難掩情緒。

「他每天都挺我們，」史托瑞表示，「他對球員非常坦白，替我們承擔壓力，作為一名總教練，他做了你能要求的一切，甚至更多，我真的無法表達我有多感謝能為他打球；是的，我很愛那個人。」

外野手安東尼（Roman Anthony）也坦言，球隊在昨天贏球後得知柯拉遭解雇，全隊都相當震驚。

「我不認為有人真的預料到這件事，」安東尼說，「說到底，當我們踏上球場，責任就在我們身上，要上場完成我們身為球員被期待做到的事情，並不是柯拉的工作；所以，這不是任何人的錯，除了我們自己。」

週日奪下勝投的紅襪先發投手厄利（Connelly Early）形容，過去24小時對球員來說是「一陣旋風」。

「對每個人來說都有點震驚，」厄利表示，「我認為我們週日打出了相當不錯的棒球，也用柯拉會希望我們打球的方式去比賽。」

後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock）透露，布瑞斯洛與崔西和全隊談了約8分鐘，當時老闆亨利（John Henry）與球團總裁甘迺迪（Sam Kennedy）也在場。

不過，惠特洛克表示，甘迺迪與亨利沒有發言，現場也沒有人接受球員提問；「他們非常明確表示，我們是領薪水來打棒球的，我們只需要專注在打棒球上，」惠特洛克說，「所以那就是我們現在的處境。」

史托瑞則補充，「如果這件事向我們顯示了什麼，那就是我們在這裡是為了打棒球，僅此而已；我們不做決定，我們對那件事沒有任何發言權。」

紅襪在2018年封王後僅兩度打進季後賽，而在史托瑞加盟後只進過一次，也就是2025年以外卡身分晉級；本季至今，史托瑞也陷入打擊低潮，繳出打擊率1成98、2轟、17分打點成績。

「我來這裡是為了贏球，我來這裡是為了成功，」史托瑞說，「而我們去年曾短暫展現過那樣的樣子，我們正試著在那之上繼續建立；很明顯，開季並不理想，但在我看來，有些方向需要被釐清。」