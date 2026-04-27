運動雲

>

史托瑞質疑紅襪未來方向　柯拉遭開除後直言：有些事需要被釐清

▲Trevor Story。（圖／達志影像／美聯社）

▲Trevor Story。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪日前震撼開除總教練柯拉（Alex Cora）以及教練團5名成員，陣中內野手史托瑞（Trevor Story）對球團未來方向提出質疑，直言目前看不清楚紅襪真正要走的路。

紅襪日前開季27戰僅拿下10勝17敗，本週稍早更在主場遭紐約洋基3連戰橫掃，球團於昨日宣布開除執教第8季的柯拉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此史托瑞在對巴爾的摩金鶯系列賽最終戰前表示，「我的意思是，很顯然，這支球隊真正的方向現在有點懸在半空中，世界上一些最好的教練，沒有得到公平的機會。」

史托瑞並未排進本日先發名單，紅襪最終以5比3擊敗金鶯；他向媒體透露，球團首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）向球員說明柯拉遭開除的理由，並不讓人滿意，他也希望能與布瑞斯洛進一步討論此事。

「那些是必須進行的對話，」史托瑞說，「今天會談，之後也會繼續談下去。」

紅襪隨後任命自2022年起執掌3A的前大聯盟球員崔西（Chad Tracy）擔任代理總教練，他在今日迎來接掌球隊後首勝；史托瑞稱讚崔西擁有出色的「棒球頭腦」，但談到柯拉離隊時仍難掩情緒。

「他每天都挺我們，」史托瑞表示，「他對球員非常坦白，替我們承擔壓力，作為一名總教練，他做了你能要求的一切，甚至更多，我真的無法表達我有多感謝能為他打球；是的，我很愛那個人。」

外野手安東尼（Roman Anthony）也坦言，球隊在昨天贏球後得知柯拉遭解雇，全隊都相當震驚。

「我不認為有人真的預料到這件事，」安東尼說，「說到底，當我們踏上球場，責任就在我們身上，要上場完成我們身為球員被期待做到的事情，並不是柯拉的工作；所以，這不是任何人的錯，除了我們自己。」

週日奪下勝投的紅襪先發投手厄利（Connelly Early）形容，過去24小時對球員來說是「一陣旋風」。

「對每個人來說都有點震驚，」厄利表示，「我認為我們週日打出了相當不錯的棒球，也用柯拉會希望我們打球的方式去比賽。」

後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock）透露，布瑞斯洛與崔西和全隊談了約8分鐘，當時老闆亨利（John Henry）與球團總裁甘迺迪（Sam Kennedy）也在場。

不過，惠特洛克表示，甘迺迪與亨利沒有發言，現場也沒有人接受球員提問；「他們非常明確表示，我們是領薪水來打棒球的，我們只需要專注在打棒球上，」惠特洛克說，「所以那就是我們現在的處境。」

史托瑞則補充，「如果這件事向我們顯示了什麼，那就是我們在這裡是為了打棒球，僅此而已；我們不做決定，我們對那件事沒有任何發言權。」

紅襪在2018年封王後僅兩度打進季後賽，而在史托瑞加盟後只進過一次，也就是2025年以外卡身分晉級；本季至今，史托瑞也陷入打擊低潮，繳出打擊率1成98、2轟、17分打點成績。

「我來這裡是為了贏球，我來這裡是為了成功，」史托瑞說，「而我們去年曾短暫展現過那樣的樣子，我們正試著在那之上繼續建立；很明顯，開季並不理想，但在我看來，有些方向需要被釐清。」

關鍵字： 波士頓紅襪MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

羅伯斯讚打席品質回升！大谷翔平下一戰29日登板　術後首次休5天

羅伯斯讚打席品質回升！大谷翔平下一戰29日登板　術後首次休5天

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

討教「山本指叉球」　道奇羅布雷斯基4勝、防禦率1.50打臉美媒

台灣5人首轟紀錄！李灝宇最年輕　郭泓志投手開轟僅16打席最經典

台灣5人首轟紀錄！李灝宇最年輕　郭泓志投手開轟僅16打席最經典

【信義街頭秒變音樂廳】女高音一開唱耳朵瞬間被淨化！

熱門新聞

快訊／台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟　代打兩分砲助老虎逆轉勝

李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有

超越胡金龍！李灝宇8天寫台灣最速首轟　也創最年輕紀錄

大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」　猛打賞宣告回溫

李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑曝第一反應：太快了！別追上前面跑者

大谷翔平第6轟終於來了！60打席後再開轟　猛打賞擊敗小熊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

2李灝宇拿回首轟球「抱緊處理」！

3李灝宇8天就寫台灣最速　超越胡金龍

4大谷翔平開轟點出關鍵「站姿是一切的開始」

5李灝宇首轟狂奔！教頭笑曝：太快了

最新新聞

1柯敬賢長打秀雙安3得分

2雲豹例行賽封王　攜手洋將做公益

3史托瑞質疑紅襪未來方向

4水啦！大聯盟記者李灝宇專訪第2彈

5李灝宇首轟流量密碼：破2.8萬讚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

「電很滿很滿！」王勝偉最老代打轟笑喊：國慶學長不好意思餒

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

【左偏撞對向】桃園女地下道前左偏！氣囊全爆...8人驚嚇輕傷

卓文萱驚喜現身曹格演唱會!　合唱〈梁山伯與茱麗葉〉引回憶殺

【洗澡一臉得意】台鐵區間車廂淹水 開門驚見裸男淋浴

范曉萱〈管他什麼音樂〉唱一半　小S.阿雅驚喜衝上台熱舞！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366