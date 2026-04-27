岡本和真低潮後甦醒！近一週3轟7打點　美媒：藍鳥終於看見爆發力

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥日籍強打岡本和真本季赴美後一度陷入打擊低潮，不過近期逐漸找回長打火力，美媒《Sports Illustrated》報導指出，岡本雖然開季適應不順，但近一週敲出3發全壘打、貢獻7分打點，讓球隊終於看見他「爆發性力量」的端倪。

藍鳥4月中旬曾吞下4連敗，目前在美東排名第4，與龍頭紐約洋基已有5.5場勝差；球隊主力傷兵接連出現，打線得分能力受到影響，原本被寄望成為中心打者的岡本，本季至今打擊率.229、上壘率.315、OPS.721，長打火力尚未完全發揮。

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《Sports Illustrated》形容岡本開季初期面臨明顯適應問題，指出：「岡本追打壞球，揮棒猶豫，反覆吞下三振。」

報導也提到，這段時間對藍鳥總教練施耐德（John Schneider）來說並不好受，「對施耐德總教練而言，那也是一段令人胃痛般的時間。」

岡本在日本職棒累積壓倒性實績後轉戰大聯盟，但初期面對美職投手群並不順利；報導說：「4月最初4場比賽合計吞下8次三振，也曾有單場4次三振的紀錄，14打數2安打，表現低迷，藍鳥也遭遇慘敗。」

不過，岡本最近一週用長打做出回應，單週3轟、7打點展現復甦跡象，《Sports Illustrated》分析：「藍鳥需要爆發性的力量，而他們終於開始在岡本身上看見那樣能力的一鱗半爪。」

雖然打擊率尚未明顯提升，但長打率已有進步，報導最後也寫道：「一開始如何並不是問題。重要的是如何收尾。」