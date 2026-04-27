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金倒永8轟暫居全壘打王仍被喊「可惜」　回應打擊率不佳

▲金倒永。（圖／起亞虎官方Instagram）

▲金倒永。（圖／起亞虎官方Instagram）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎強打金倒永本季持續展現長打火力，台灣時間26日為止已累積8轟，暫居聯盟全壘打王，OPS達0.904，整體進攻表現仍屬頂尖，不過外界仍對其「打擊率僅0.245」出現討論聲音。

這樣的評價某種程度也反映外界對金倒永的高期待，回顧他在2024年拿下最有價值球員（MVP）時，當年打擊率高達0.347，如今雖長打與整體攻擊指數依舊出色，但打擊率落差自然成為焦點。

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若從進階數據來看，金倒永目前三振率17%，與24年17.6%差異不大，保送率則從10.6%提升至12.3%，顯示選球能力甚至有所進步。

打擊率偏低的主因，來自BABIP僅0.231，顯示擊球結果受到運氣影響較大，值得注意的是，在此情況下仍能維持高OPS，在聯盟前段打者中相當少見。

對於外界質疑是否刻意追求長打導致揮棒變大，金倒永本人予以否認，起亞虎總教練李杋浩也表示，「2024年金倒永也是在4月之後才真正進入狀態，只要再等等就好。」

另一方面，數據顯示對手投手策略也出現變化，本季投向金倒永的球中，進入好球帶比例降至39.7%，較24年的43.3%明顯下降，顯示投手更傾向使用引誘球，進一步提升打席難度，這也與其揮空率從9.9%上升至11.6%有所關聯。

面對這樣的調整，金倒永強調仍會維持自身打擊風格，「我在打席上的傾向本來就是進攻優先，而不是防守，我認為刻意去意識那些引誘球並沒有好處。」

他認為若被對方投手牽著走，反而會打亂自己的節奏，對於偏低的打擊率，他也不太在意，「我相信打擊率自然會回升，只要持續擊球，數據就會慢慢上來。」

不過他也坦言，「讓我不滿的是，本來只專注於自己該做的事就已經很忙了，但還是會在瞬間冒出『對方投手接下來會投什麼』的想法。」

關鍵字： 韓國職棒金倒永起亞虎

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