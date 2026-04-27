台灣5人首轟紀錄！李灝宇最年輕　郭泓志投手開轟僅16打席最經典

▲李灝宇。（圖／老虎官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手李灝宇27日（台灣時間）敲出大聯盟生涯首轟，以代打身份轟出逆轉兩分砲，一舉締造台灣球員兩項紀錄。他以23歲2個月24天成為台灣球員最年輕開轟者，同時從升上大聯盟到開轟僅花8天，刷新最快紀錄。

回顧台灣球員大聯盟首轟紀錄，李灝宇是繼胡金龍之後，少數以「代打」身分開轟的球員。胡金龍2007年初登場後第4場、第2個打席就敲出首轟，甚至是首安即全壘打，效率驚人，當時從初登場到開轟花了10天，李灝宇則以8天刷新紀錄。

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郭泓志則在2007年於第16打席開轟，是唯一以投手身分締造首轟的台灣球員。值得一提的是，郭泓志完成首轟的打席數，比李灝宇的19打席還少。至於林子偉與張育成，分別都在24歲完成首轟，其中張育成更累積20轟，為台灣打者最多。

從年齡與打席數來看，李灝宇雖非最快打席開轟，但以23歲之齡完成首轟，仍屬台灣旅美打者中最年輕的一員。再加上在非先發情況下把握機會開轟，更凸顯其臨場調整與打擊成熟度。隨著生涯首轟開張，李灝宇也正式加入台灣旅美打者長打行列，未來表現備受期待。

▲台灣球員大聯盟首轟相關紀錄。（圖／記者楊舒帆製表）