洋基前新人王希爾本季防禦率飆6.05　遭太空人打爆後下放3A

▲Luis Gil。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基右投希爾（Luis Gil）近況持續低迷，條紋軍27日作客休士頓太空人，最終以4比7吞敗，8連勝遭到中止；希爾此役先發僅投4局失6分，賽後也被球團下放至3A。

洋基在這波8連勝期間，投手群表現相當穩定，團隊防禦率僅1.75，優質投球幾乎成為常態，不過希爾此役從開賽就陷入麻煩，首局先保送首名打者柯瑞亞（Carlos Correa），2出局後又被沃克（Christian Walker）逮中一顆變速球，轟出中外野方向2分砲，根據Statcast，這球飛行距離達432英尺。

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談到希爾的狀況，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後直言，「他又一次很難製造揮棒落空。」希爾本場沒有投出任何三振，前一場先發也只有2次三振。

布恩接著表示，「他一直很難在投球機制和速球型態上保持一致，控球還不夠好，球威也不像他狀態最好的時候那麼好，這些因素加在一起，你就會很難製造揮棒落空。」

3局下，帕雷德斯（Isaac Paredes）面對希爾首球先選到壞球，隨後鎖定一顆94.8英里伸卡球，轟出2分全壘打，幫助太空人取得4比0領先。

希爾5局下續投仍無法止血，先保送柯瑞亞，接著被艾爾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出二壘安打後退場，這2名跑者後來都回本壘得分，讓希爾最終承擔6分自責分。

這是希爾本季第4場先發，他的四縫線速球均速95.4英里，伸卡球均速94.4英里，不過希爾賽後表示，自己仍在嘗試提升球速。

希爾透過翻譯說，「這就是我們一直在努力的方向，如何更穩定地投出一顆執行到位、球速也好的速球；很明顯，當你的球速多一點時，就能製造更多揮棒落空。」

希爾2024年拿下美聯新人王，他當時出賽29場全數先發，投151.2局，繳出15勝7敗、防禦率3.50、171次三振的成績；不過本季他的防禦率已升至6.05，19.1局僅有9次三振。

對於目前低潮，希爾仍保持信心，「我覺得只要我們持續努力，防禦率會回到以前該有的位置，投球執行也會到位，我們會拿到想要的結果。」