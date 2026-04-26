朱承洋兩天登板狂丟5分 　曾豪駒不失信任：我們相信他還是好的

▲劉子杰。（圖／樂天桃猿）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿26日雖以3比2再見擊敗味全龍，不過9局上終結者朱承洋關門失利；總教練曾豪駒賽後表示，朱承洋整體狀況並不差，教練團會協助找出問題，「我們相信他還是好的。」

桃猿此役靠著7局下何品室融關鍵安打取得2比0領先，9局上推出朱承洋登板關門；不過朱承洋在1出局後遭遇亂流，接連被李展毅、李凱威、王順和敲出安打，讓味全龍追成2比2平手。

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朱承洋前一天也出現失分狀況，連續兩天在相近情境登板都遭對手突破，且味全打者擊球內容相當紮實，對此曾豪駒表示，從投手狀態來看，朱承洋並非完全失去球威，「他的狀況其實整體來講我覺得不差。」

曾豪駒指出，一名好的救援投手本來就具備球威，但若連續被對手掌握，教練團也會檢視是否有細節被看穿，「或許在整個策略上，或是在自己準備的一些動作上，是不是有被破解，這個我們會再去找出問題，來去協助朱承洋。」

雖然連續兩場內容不好，但曾豪駒仍表達對朱承洋的信任；他認為對方可能掌握到朱承洋某些策略或小動作，「因為我們相信他還是好的，只是說可能這兩場，對方也有抓到他一些策略上，或是在小動作上面，這個我們會去做一些幫忙。」