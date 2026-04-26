國小軟聯／大溪、豐田寫隊史　台東3隊闖8強最亮眼

▲台東大溪國小古震陽，製造雙殺，關門成功。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

國小軟式聯賽16強賽26日登場，台東縣大溪國小與豐田國小雙雙寫下隊史新頁，其中大溪以7比2擊敗金門縣中正國小，首度闖進8強。本屆8強名單中，台東縣就佔了3席，表現亮眼。

兩隊皆挑戰隊史首次晉級8強，前3局戰成1比1平手。4局下中正發生失誤，大溪把握機會攻下超前分；5局下再度展開攻勢，中正開局又出現守備瑕疵，尤胤勛、林宥誠、邱浩程、林柏睿、范少恩接連敲安，大溪一口氣灌進5分，拉開差距奠定勝基。

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6局上中正展開反攻，1出局後大溪投手林宥誠出現亂流，不僅發生失誤，還連續投出四死球並出現暴投，中正追回1分。大溪隨即換上古震陽登板，成功製造雙殺，關門守勝。

總教練林順安表示，當時領先分數還算充裕，希望先抓出局數，沒想到林宥誠突然狀況不穩。古震陽雖然才小四、身材嬌小，但協調性佳、控球穩定，因此鼓勵他「投給對方打，掉分算我的」，這也是他全國賽首次登板，展現大膽表現。

排灣族的古震陽身高僅137公分，人小志氣高，他坦言並不緊張，「很想上場，也想三振對手」，教練則提醒他放輕鬆應戰。古震陽自小一加入棒球隊，哥哥古宇樂也曾打球，目前就讀新生國中一年級。

大溪國小於2012年重組，是南迴沿線唯一的少棒隊，樂天桃猿投手王宇翔為校友之一。林順安為重組後第一屆成員，校長林智皓指出，全校僅33人，其中棒球隊就佔14人，在台東縣政府支持下成為棒球重點發展學校。此次晉級8強的台東隊伍中，大溪也是唯一沒有體育班的球隊，格外不易，球隊也長期受到中信慈善基金會支持。

本日賽事結束後，8強名單全數出爐，包含台中市德芙蘭國小、台東縣豐田國小、高雄市鼓山國小、台南市歸南國小、新竹縣中山國小、台北市福林國小、台東縣新生國小與台東縣大溪國小，其中台東縣占3席最多，展現強勁實力。