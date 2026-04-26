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發瘋啦！劉子杰生涯首轟即再見　桃猿3比2氣走味全龍

▲樂天桃猿威能帝。（圖／樂天桃猿）

▲樂天桃猿威能帝。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿26日主場迎戰味全龍，猿隊在7局下靠著何品室融關鍵兩分打點安打突破僵局，雖然9局上半終結者朱承洋連兩天救援失敗，但小將劉子杰擊出再見全壘打，生涯首轟，最終桃猿3比2喜迎再見勝。

此役雙方皆派出洋投掛帥先發，前6局上演沉悶卻緊湊的投手戰，味全龍先發投手鋼龍表現出色，主投6局用了91球，僅被敲出4支安打、送出5次三振，沒有掉分。

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不過桃猿先發威能帝更是「大殺四方」，6局投球用92球，僅在第2局被李展毅擊出內野安打，狂飆8次三振徹底壓制龍隊打線，讓味全龍前6局幾乎無法越雷池一步。

戰局來到7局下出現轉折，味全龍決定換下先發的鋼龍，由黃暐傑接替登板；桃猿打線立刻把握換投契機，林智平率先敲安帶動氣勢，劉子杰隨後補上安打攻佔一、二壘。

接著宋嘉翔成功執行犧牲觸擊，將隊友送上二、三壘得分大門。雖然馬傑森擊出滾地球出局，但成晉遭到觸身球保送，形成兩出局滿壘的緊張局面。

面對滿壘危機，味全龍緊急推上林鋅杰救火，但桃猿何品室融頂住高壓，掃出帶有2分打點的關鍵安打，一舉突破平手僵局，幫助樂天桃猿取得2比0領先。

桃猿牛棚今日同樣表現亮眼，7局上林子崴接替威能帝投球，雖被王順和敲出安打但力保不失；8局上換上左投陳冠宇把關，龍隊蔣少宏雖一上場就擊出二壘安打，但陳冠宇隨即穩住陣腳，連飆2K並讓對手擊出飛球出局，成功化解失分危機。

9局上桃猿守護神朱承洋登板關門，1出局後連被李展毅、李凱威、王順和安打狙擊，味全追至2比2平手，朱承洋連續兩天救援失敗。

9局下桃猿劉子杰夯出左外野再見全壘打，在滿場煙火、球迷見證下，樂天最終3比2獲勝。

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、台鋼雄鷹、威能帝、台鋼雄鷹

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