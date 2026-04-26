丁聖儒轟34分做白工！特功雙洋將末節發威、21分絕地逆轉戰神

▲新北中信特攻飛克、內馬率隊克服多達21分逆轉擊敗臺北台新戰神。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

TPBL職籃26日晚場賽事由臺北台新戰神主場迎戰新北中信特攻，戰神「小巨人」丁聖儒上半場就火力全開轟下23分，一度帶領球隊取得21分領先，未料韌性十足的中信特攻，在最末節靠著飛克、內馬發威合轟23分，單節打出41比23的懸殊分，一波留帶走勝利，終場特攻就以111比103逆轉擊敗戰神。

提前已經無緣季後賽的戰神今在本季主場最終戰迎戰中信特攻，開賽當家後衛丁聖儒就火力全開搶分，單節三分球4投3中，轟下13分，攜手恩多還又板凳出發的張兆辰搶分，特工則是靠著阿巴西獨挑大樑，首節打完戰神以35比29領先特攻，次節丁聖儒手感依舊火燙，單節4投3中、三分球也是3投2中，單節還送出3次助攻，加上新秀謝銘駿也加入飆分行列，單節貢獻12分，反觀特攻進攻能量下滑，單節三分球9投僅1中，在上半場打完戰神就以63比46遙遙領先。

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▲臺北台新戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神謝銘駿、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神上半場取得領先。（圖／TPBL提供）

不過易籃後，特攻逐漸找回火力，內馬攜手飛克搶分，板凳也有簡廷兆、馬可挺身而出，丁聖儒雖然手感下滑，但仍靠著不斷衝擊禁區要到罰球機會搶分，只是除了他，其他隊友手感冰冷，讓特攻在第三節打完追到70比80，僅剩下10分差距。

關鍵最末節，阿巴西開節就砍進三分球，接下來飛克兩度拋投得手，隨後又要到犯規，1分30秒內連拿8分率領球隊打出一波11比2的攻勢先追到剩下1分差距，接下來簡廷兆、林韋翰內外開火，阿巴西上籃又得手，隨後內馬也加入飆分行列，特攻一波27比2的猛攻打得戰神毫無招架之力，黃聰翰趕緊跳出來在外線替球隊止血，之後恩多也終於回神開始搶分，戰神一度追到9分差，但特攻手感打開，飛克、謝亞軒馬上再添分數，又把領先分數拉開到15分之多。

▲新北中信特攻阿巴西。（圖／TPBL提供）

丁聖儒雖然還是試圖幫助球隊追分，內外開火再拿5分，只是時間已經進入尾聲，戰神無力再扭轉劣勢，最終特攻就以111比103逆轉擊敗戰神。

戰神丁聖儒此役打出代表作，全場18投10中、含三分球9投6中，外加罰球9投8中，轟下全場最高的34分，另有11助攻6籃板，板凳出發的新秀謝銘駿繳出18分也是生涯新高，錢肯尼10分，黃聰翰進帳9分。

特攻此役進攻火力集中在三人身上，內馬27分是全隊最高，飛克轟下26分14籃板另有6助攻，阿巴西20分3籃板3抄截，替補出戰的林韋翰和馬克則皆拿12分。