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選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程28日先發對戰SSG登陸者，再度繳出穩定內容，主投5.1局失2分，連續6場先發都投滿5局以上，幫助球隊最終以7比6獲勝。韓媒也盛讚，「韓華真的選對人了！」

王彥程此戰共用91球，其中59顆好球，被敲5安打，包括1發陽春砲，另有3次四死球、2次三振，最快球速148公里，防禦率從2.28微升至2.45。

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他首局就遭朴成韓陽春砲狙擊，不過隨後穩住陣腳，2局利用雙殺化解危機，3局演出3上3下，4、5局也沒有失分。6局上續投時，遭崔廷與韓裕燮接連安打形成1出局一、三壘危機後退場，接替投手李珉雨讓高承旭擊出高飛犧牲打，王彥程再失1分。

韓媒《Xportsnews》以「『韓華真的找對人了！』台灣國手出身王彥程飆148公里　5.1局失2分再度回應期待」為題報導，稱讚王彥程再次完成先發任務，持續展現亞洲外援中的頂尖水準。

文中指出，韓華為迎接亞洲外援制度，早在2024年就派出國際球探長期觀察日職，最終在去年11月以10萬美元年薪簽下王彥程，另有付給樂天金鷲的10萬美元。目前他6場先發累計33局，拿下2勝2敗、防禦率2.45，是本季KBO亞洲外援中表現最亮眼的投手之一。尤其6場先發全數至少投滿5局，成為韓華先發輪值的重要支柱。

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