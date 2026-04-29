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「練多少回饋多少！」 北市大新鮮人曾俐芩一日雙金

▲北市大學曾俐芩。（圖／全大運提供）

▲北市大學曾俐芩。（圖／全大運提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專院校運動會輕艇賽事在日月潭月牙灣舉行，剛升上台北市立大學的大一新鮮人曾俐芩，首度參加全大運就繳出精彩表現，她先在公開女子組單人愛斯基摩艇500公尺以2分0秒85率先衝線，再與隊友江品慈合作在雙人愛斯基摩艇500公尺以2分05秒55再奪一金，完成一日雙金佳績。

畢業於台北市南港高中的曾俐芩，高中時期就有出色表現，升上大學後，延續精彩表現，本次全大運前，她才代表台灣參加亞錦賽，儘管未能帶回獎牌，但她在培訓隊裡，配合教練課表努力訓練，還跟男子選手一同奮鬥，高強度累積讓她轉戰全大運有一日兩金佳績，她笑說：「練多少，就回饋多少，這次全大運的表現，應該說是勢在必得。」

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曾俐芩的努力，北市大教授劉德智看在眼裡，劉德智強調，曾俐芩一直是計畫性培養的好手，每個階段都持續提升，也是目前台北市單人愛斯基摩艇最好的選手，目前剛升上大學一年級，包括力量與專項的訓練都還有很大的進步空間，要繼續努力才能迎向世界。

▲北市大學曾俐芩。（圖／全大運提供）

▲北市大學曾俐芩。（圖／全大運提供）

「去年全運會她第二名，對她未來的國際賽發展來說，全運會將是她一道必須跨過去的坎。」劉德智強調，到了大學階段，包括心理素質與身體素質，都要有計畫地持續往上，才能到世界水準。

曾俐芩對自己的期許，也是能一步一步走上世界舞台，對自己第一次全大運的成績感到滿意，也讓她對未來有更多期待，「希望能划到亞運，接下來再設定目標。」她把目標設定在下一屆亞運，全力以赴。

關鍵字： 曾俐芩江品慈劉德智輕艇全大運愛斯基摩艇

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