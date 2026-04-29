大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間29日主場以1比2不敵邁阿密馬林魚，大谷翔平此役未擔任打者，專心以投手身份先發登板，主投6局被敲5安打、失2分，送出9次三振，並用104球完成任務，寫下轉戰道奇後單場最多用球數，但因打線支援不足，領優質先發卻吞下本季首敗。

此役為大谷本季首次「中5日」登板，首局面對首名打者馬西（Jakob Marsee）時，透過ABS挑戰成功改判三振，帶動氣勢，雖在2人出局後被敲長打，但仍順利守住不失分。

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第2局則出現小幅亂流，大谷先以觸身球讓拉米瑞茲（Agustín Ramírez）上壘，隨後發生傳球失誤讓跑者推進至三壘，最終因高飛犧牲打失掉1分，在未被敲安打的情況下先失分。

不過大谷迅速調整節奏，第3局起逐步回穩，完成三上三下；第4局在2人出局一、三壘有人危機時，更以接近160公里的速球製造滾地球出局，成功化解失分危機。

第5局雖再被敲適時安打失分，並一度面臨滿壘壓力，但仍將傷害控制在最低範圍內；第6局續投並順利完成任務。總計本場用104球、失2分，優質先發完成投球任務。

道奇打線直到第8局才展開反攻，由弗里蘭（Alex Freeland）與弗里曼（Freddie Freeman）接連安打攻佔一、三壘，隨後史密斯（Will Smith）擊出安打追回1分，一度將比數縮小至1比2，主場氣氛隨之升溫，但最終未能再突破對手防線，最終道奇以1比2不敵馬林魚。