2187名小球員齊聚　國小籃球聯賽全國決賽登場

記者蔡厚瑄／綜合報導

為推動基層籃球運動發展並厚植國內人才儲備，運動部全民運動署主辦之「114學年度國民小學籃球聯賽（EBL）」29日舉辦全國決賽記者會，運動部全民運動署署長房瑞文與中華民國少年籃球發展協會理事長陳正玄共同出席，宣佈本屆決賽將於5月8日正式開打。本屆賽事規模盛大，歷經各縣市預賽選拔後，共有132隊、2187位小選手脫穎而出，準備在全國決賽的舞台一展身手。

本屆聯賽最重大的變革在於規則的調整。房瑞文署長表示，為使國小選手能及早瞭解國際籃球趨勢，今年度籃高305公分及260公分兩組皆納入「人盯人防守」規定。此舉旨在讓小選手自基層階段即建立正確的防守觀念，紮實個人基本技能，進而提升整體的競技水準。

中華民國少年籃球發展協會亦特別於賽前加強宣導此規則，確保賽事能順利接軌國際少年籃球準則。房瑞文強調，透過系統化的賽事安排，小球員不僅能累積比賽經驗，更能從中展現運動潛力與團隊精神，帶動整體運動風氣向下扎根。

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本學年度賽事以「我有我的YOUNG！」為標語，象徵年輕活力與勇敢、自信、出類拔萃的態度。主辦單位期許籃球場能成為小球員探索自我與培養自信的重要舞台。

今日記者會特別邀請了高中籃壇的頂尖代表參與，包含剛完成HBL2連霸的松山高中教練葉韋喬、隊長潘彥銘，以及奪得隊史首座HBL后座的陽明高中教練李台英、MVP蘇衡。四位嘉賓以自身奮鬥經驗勉勵在場的小選手，希望他們在賽場上能勇於展現自我、揮灑青春，打出屬於自己的風格。

114學年度國小籃球聯賽將於5月8日至17日展開。前6日賽程將分布於台北市大同運動中心、內湖運動中心、南港運動中心、文山運動中心，以及永吉國中與新北光榮國中等6個場館進行。隨著賽事進入最終階段，總決賽將移師新北市泰山體育館舉行，決出最後的榮耀歸屬。

為擴大賽事影響力並讓更多家庭參與，本次比賽將透過捷思科技直播系統（Go Hoops）於中華民國少年籃球發展協會官網及官方YouTube頻道進行共268場的全程賽事轉播。系統亦提供即時數據更新，方便球迷與家長隨時掌握戰況。5月16日、17日的關鍵決賽則將透過智林體育台轉播，紀錄每位選手的精彩瞬間，歡迎民眾屆時進場為台灣未來的籃球新星加油打氣。