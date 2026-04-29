運動雲

>

2187名小球員齊聚　國小籃球聯賽全國決賽登場

▲114學年度國民小學籃球聯賽全國決賽記者會。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為推動基層籃球運動發展並厚植國內人才儲備，運動部全民運動署主辦之「114學年度國民小學籃球聯賽（EBL）」29日舉辦全國決賽記者會，運動部全民運動署署長房瑞文與中華民國少年籃球發展協會理事長陳正玄共同出席，宣佈本屆決賽將於5月8日正式開打。本屆賽事規模盛大，歷經各縣市預賽選拔後，共有132隊、2187位小選手脫穎而出，準備在全國決賽的舞台一展身手。

本屆聯賽最重大的變革在於規則的調整。房瑞文署長表示，為使國小選手能及早瞭解國際籃球趨勢，今年度籃高305公分及260公分兩組皆納入「人盯人防守」規定。此舉旨在讓小選手自基層階段即建立正確的防守觀念，紮實個人基本技能，進而提升整體的競技水準。

中華民國少年籃球發展協會亦特別於賽前加強宣導此規則，確保賽事能順利接軌國際少年籃球準則。房瑞文強調，透過系統化的賽事安排，小球員不僅能累積比賽經驗，更能從中展現運動潛力與團隊精神，帶動整體運動風氣向下扎根。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本學年度賽事以「我有我的YOUNG！」為標語，象徵年輕活力與勇敢、自信、出類拔萃的態度。主辦單位期許籃球場能成為小球員探索自我與培養自信的重要舞台。

今日記者會特別邀請了高中籃壇的頂尖代表參與，包含剛完成HBL2連霸的松山高中教練葉韋喬、隊長潘彥銘，以及奪得隊史首座HBL后座的陽明高中教練李台英、MVP蘇衡。四位嘉賓以自身奮鬥經驗勉勵在場的小選手，希望他們在賽場上能勇於展現自我、揮灑青春，打出屬於自己的風格。

114學年度國小籃球聯賽將於5月8日至17日展開。前6日賽程將分布於台北市大同運動中心、內湖運動中心、南港運動中心、文山運動中心，以及永吉國中與新北光榮國中等6個場館進行。隨著賽事進入最終階段，總決賽將移師新北市泰山體育館舉行，決出最後的榮耀歸屬。

為擴大賽事影響力並讓更多家庭參與，本次比賽將透過捷思科技直播系統（Go Hoops）於中華民國少年籃球發展協會官網及官方YouTube頻道進行共268場的全程賽事轉播。系統亦提供即時數據更新，方便球迷與家長隨時掌握戰況。5月16日、17日的關鍵決賽則將透過智林體育台轉播，紀錄每位選手的精彩瞬間，歡迎民眾屆時進場為台灣未來的籃球新星加油打氣。

關鍵字： 國小籃球籃球聯賽基層運動賽事直播國際規則

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職史上第28人

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職史上第28人

Saja Boys原唱陣容現身！

熱門新聞

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

2李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打

3韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」

4選秀新規抗擺爛　輸球沒保證高順位

5鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

最新新聞

1雨神攪局！兄弟、桃猿2比2握手言和

2奪金卻不見喜悅！中教大金潔儀想突破

3郭天信把球轟進「龍穴」：其實...

4葉總又展毅嚇到：一壘難守啊！

5快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

廉世彬在台收到生日餐車驚喜　異鄉打拚看了感動落淚

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

Saja Boys原唱陣容現身！

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366