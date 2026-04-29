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NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

▲NBA針對長年存在的「擺爛」問題，將祭出制衡手段，聯盟制定一套全新的選秀改革方案。圖為2025年NBA選秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA針對長年存在的「擺爛」問題，將祭出制衡手段，聯盟制定一套全新的選秀改革方案。圖為2025年NBA選秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA聯盟針對長年存在的「擺爛」問題，正式祭出制衡手段。根據《ESPN》報導，聯盟已向30支球隊總經理揭露一套全新的選秀改革方案，命名為「3-2-1樂透規則」。這套制度預計於2027年選秀正式生效，核心目標是透過削減墊底球隊的狀元籤機率，倒逼球隊在賽季末維持競爭力，讓「輸球保證高順位」的舊思維正式走入歷史。

這套方案之所以被稱為「3-2-1」，源自於不同戰績梯隊所分配到的「樂透球」數量。在新制下，參與抽籤的球隊從目前的14隊增加至16隊，機率分布如下：

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3顆球（中籤率約8.1%）：共7支球隊
無緣季後賽與附加賽，且成功「逃離」聯盟戰績倒數前3名的球隊。

2顆球（中籤率約5.4%）：共7支球隊
包含聯盟戰績最差的3支球隊（遭懲罰區域），以及東西區附加賽排名第9、10名的4支球隊。

1顆球（中籤率約2.7%）：共2支球隊
在東西區7至8名附加賽中落敗，最終無緣季後賽的2支球隊。

這項改革最震撼之處在於，現行制度下墊底3隊擁有最高的14%狀元機率，但在新制中，這3隊將被列入「懲罰區」，機率反而低於戰績稍好的球隊。

為了徹底杜絕惡意擺爛，NBA新規附加了多項限制條款，確保沒有球隊能長期壟斷高順位選秀權。首先，在「狀元冷卻期」的規定下，任何球隊都不得連續兩年獲得狀元籤，同時也禁止同一支球隊連續三年獲得前五順位的選秀權。在順位保障方面，聯盟戰績墊底的3支球隊，其選秀順位保底鎖定為第12順位，而其餘13支參與抽籤的球隊，最差則可能一路滑落至第16順位。此外，新制也取消了保護權，規定未來球隊不再有權對第12至15順位的選秀權設置交易保護，讓選秀權的流動更具變數且透明。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）指出，整治擺爛是聯盟的首要任務，特別是受到2026年選秀天賦大年的影響，本賽季各隊「衝向谷底」的現象加劇，「這關乎商業發展、競技公平，更影響聯盟公信力，擺爛問題必須解決，沒有商量餘地。」

為了維持靈活性，這套方案設置了「落日條款」，將於2029年選秀後自動到期，屆時董事會可視執行成效決定續辦或更換制度。此外，聯盟也將擴大紀律處分權限，若判定球隊有明顯擺爛行為，有權直接下調其樂透中籤率或調整選秀順位。

這項變革將使NBA成為北美四大職業運動中，第一個正式對戰績最差球隊實施「降級懲罰」的聯盟，預計在5月28日的球隊老闆投票中，該方案將獲得多數支持並正式定案。

關鍵字： NBA選秀改革擺爛問題樂透規則競爭公平

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