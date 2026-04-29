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韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程28日對SSG登陸者先發5.1局失2分，再度完成先發任務，但退場後在休息區眼眶泛紅的畫面，引發韓媒熱議。《體育朝鮮》以「小鹿般的雙眼泛著淚光……到底是什麼讓『台灣青年』如此遺憾？」為題，描述他當下難掩失落的神情；《OSEN》則以「韓華第一左投！台灣強投王彥程防禦率2.45卻4戰無勝　苦吞不運」點出他近期投得不差卻始終與勝投擦肩而過的處境。

王彥程此戰用91球投5.1局，被敲5安打，包括首局遭朴成韓轟出陽春砲，另有3次保送、2次三振，失2分，防禦率微升至2.45。儘管開局不穩，但他很快穩住陣腳，連續完成5局投球，也是本季6場先發都至少投滿5局、失分控制在3分內。

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《OSEN》指出，王彥程目前仍是韓華先發輪值中防禦率最佳的投手，但自開季2連勝後，已連4場先發無法拿下勝投，運氣不佳。尤其近期韓華投手群狀況不穩、球隊戰績起伏，讓他的穩定表現更顯珍貴。

《體育朝鮮》則聚焦於他退場後的情緒反應。報導提到，總教練金卿文在6局上1出局一、三壘危機時，決定提前換下王彥程。文中描述，一般來說，金卿文總教練會選擇相信球員，也會給有機會拿勝投的投手負責到底的機會。尤其對於在新舞台勇敢奮戰的王彥程，他更是特別照顧。每當王彥程練習結束打招呼時，他都會露出像爺爺般的笑容喊著「加油！」。

文中提到，對於突如其來的投手教練登板換投，王彥程難掩失落神情。之後轉播鏡頭拍到回到休息區的他，雙眼泛紅，看起來像是眼淚隨時會掉下來。更令人遺憾的是，接替的投手李珉雨其實成功製造出淺中外野飛球，但捕手崔在勳漏接傳球造成妨礙跑壘，最終還是莫名失分。

韓媒報導提到，讓王彥程難掩失落的原因，是身為先發投手，沒能親自完成第6局的責任感。對於年僅24歲、首次旅韓的他而言，在異國承受韓國與台灣兩地球迷的高度關注，本身就是不小壓力。王彥程應該也很想中止自己的連敗。因為只有先拿下個人勝投，6局留下危機退場，是否讓他更加遺憾？

韓華最終在延長賽逆轉SSG，以7比6獲勝。《體育朝鮮》指出，最後王彥程還是能露出笑容。因為韓華成功突破被稱為最強的SSG牛棚，在延長賽上演戲劇性逆轉勝。雖然沒有拿下個人勝投，但球隊贏球了，王彥程心裡應該還是感到開心。

關鍵字： 王彥程韓華鷹韓職先發投手勝投

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