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劉丞勳轟生涯新高、馬力當「超級馬力」　攻城獅鎖定第三種子晉季後賽

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳轟下生涯新高22分。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳轟下生涯新高22分。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新竹報導

TPBL台灣職籃球季進入尾聲，新竹御嵿攻城獅29日在主場新竹縣體育館迎戰新北國王，獅隊洋將馬力此役化身「超級馬力」，繳出31分、18籃板亮眼雙十成績，加上狀元郎劉丞勳10投7中、三分球3投3中轟下職籃生涯新高22分，最終以98比78擊潰國王，也確定能以第三種子之姿挺進季後賽。

賽前攻城獅暫居TPBL聯盟第3名，只要今天在主場擊敗國王，不僅能晉級季後賽還能鎖定季後賽第三種子席次，首節攻城獅就火力全開搶分，開賽就拉出12比4的攻勢，國王林書緯挺身而出連續得分幫助球隊追近，板凳出發的林彥廷3投3中，在首節結束前12秒上籃幫助球隊超前，最後還賞了蔡宸綱一記麻辣鍋，國王第一節打完以1分些微領先。

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不過次節攻城獅很快找到手感，徐小龍、盧冠軒攜手馬力搶分，國王雖然還是將比分緊咬，但此時獅隊狀元郎劉丞勳跳出來搶分，先多次衝撞禁區要到犯規，隨後外線也開張還完成三分打，單節獨攬10分，高國豪、德魯再連拿4分，攻城獅單節轟出31比13的猛攻，在上半場打完就以50比33、17分遙遙領先。

▲新竹御嵿攻城獅馬力。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅馬力。（圖／TPBL提供）

不過易籃後，國王終於回神，林彥廷再度挺身而出，攜手飛米搶分，一度連拿7分，最後1分35秒在外線命中後，幫助國王將落後分數縮小到個位數，但馬力這時候跳出來兩度上籃得手，穩定軍心，在第三節打完讓雙方分差回到雙位數。

▲新竹御嵿攻城獅曾柏喻。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅曾柏喻。（圖／TPBL提供）

關鍵決勝節，熊祥泰開節砍進三分球，奧帝外線也開張，李愷諺也加入追分行列，雙方一度又剩下9分差距，然而此時劉丞勳又站了出來，內外開火連拿5分，幫助攻城獅再度將領先擴大到雙位數，最後1分28秒高國豪再上籃得手，也讓比賽失去懸念，最終獅隊就以98比78擊敗國王，晉級季後賽也鎖定第三種子席次。

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL提供）

▲新北國王不敵新竹御嵿攻城獅。（圖／TPBL提供）

▲新北國王不敵新竹御嵿攻城獅。（圖／TPBL提供）

攻城獅此役4人得分雙位數，除了馬力、劉丞勳有好表現，曾柏諭15投6中繳出13分另送7助攻，德魯則有11分9籃板進帳。國王部分，雖然全隊有5人得分雙位數，但表現最亮眼反而是從板凳出發的林彥廷，此役他11投6中拿下全隊最高的15分，另以3籃板1助攻1阻攻，沃許本14投5中拿13分，飛米11分10籃板，本土林書緯、李愷諺皆拿10分。

關鍵字： 攻城獅新北國王季後賽馬力劉丞勳

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