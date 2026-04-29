快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人台灣投手鄧愷威29日（台灣時間）本季首度先發對金鶯，首局挨3安打失3分，2局變相3上3下無失分。3局雖然被敲安打仍穩住陣腳無失分。鄧愷威主投3局，被敲5安打，奪2次三振，無保送，失2分，防禦率2.75。他此戰用42球，包含30顆好球，最快球速93.3英里（約150公里），首度先發投3局完成任務，最終太空人以3比5落敗，鄧愷威吞下本季第2敗。

鄧愷威開局先被韓德森（Gunnar Henderson）敲出二壘安打，隨後以滾地球解決瓦德（Taylor Ward），但拉契曼（Adley Rutschman）鎖定偏低變速球，擊出左外野安打，帶有1分打點。接著鄧愷威再以滾地球解決阿隆索（Pete Alonso），不過巴薩洛（Samuel Basallo）再度鎖定低角度變速球，敲出右外野安打，讓他再失1分。最後他以飛球解決塔維拉斯（Leody Taveras）。他首局用20球，包含14顆好球，挨3安打都是變速球遭狙擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧愷威2局下面對畢佛斯（Dylan Beavers）首球就被擊出強勁飛球，最後靠中外野手接殺，隨後3球三振梅奧（Coby Mayo），本場第1K出爐，下一打席偏紅中橫掃球遭到傑克森（Jeremiah Jackson）敲安打，鄧愷威策動牽制，太空人提出挑戰，改判出局，形成變相3上3下。

柯瑞亞（Carlos Correa）率先安打，兩出局後，艾圖維（Jose Altuve）雖挑戰ABS成功不過最終擊出滾地球。

鄧愷威3局下以飛球解決韓德森，瓦德擊出中外野安打，此時再展現壓制力，以橫掃球三振拉契曼，隨後1球解決打者，連兩局回穩無失分。

太空人讓本季首次先發的鄧愷威僅投3局退場，4局由歐克特（Steven Okert）接替0.1局。太空人5局上靠馬修斯（Brice Matthews）陽春砲追回1分，不過5局下前悍將洋投瑞恩遭到阿隆索砲轟2分砲，被拉開至1比4落後。7局下拉契曼再度建功，擴大至5比1。

太空人8局上反攻，沃克（Christian Walker）二壘安打開路，哈里斯（Dustin Harris）三壘安打、馬修斯安打追回2分。最終太空人以3比5落敗，鄧愷威承擔本季第2敗。

