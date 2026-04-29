郭天信扛本季首轟！味全龍1比0完封統一獅　本季5戰全勝

▲郭天信 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍與統一7-ELEVEn獅今（29日）繼續交手上演投手戰，雙方打線皆受壓制，直到6局下才由郭天信轟出陽春砲打破僵局，終場味全龍就以1比0擊敗統一獅。值得一提的是，龍隊本季對戰獅5戰全勝、沒輸過。

統一獅先發銳力獅與味全龍先發魔神龍互別苗頭，兩人都成功壓制對方打線。獅隊前段靠陳傑憲2安表現帶動攻勢，但始終無法串聯得分；龍隊則多次擊出平飛球與滾地球出局，雙方僵持不下。

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關鍵出現在6局下，郭天信鎖定銳力獅球路，一棒掃向外野看台，擊出本季首支全壘打，成為全場唯一得分來源，也讓味全龍取得1比0領先。

銳力獅此役先發6局僅被敲4安打、失1分，送出6次三振，表現依舊穩定，但終場無關勝敗；獅隊打線火力遭到壓制，全場僅敲出5支安打，未能攻下任何分數。

味全龍方面，魔神龍先發7局無失分好投，僅被擊出5安打、送出4次三振，完全封鎖對手打線，拿下本季第2勝，後援投手陳冠偉接手1局無失分。

林凱威9局登板，又是守得驚險，林子豪先敲出安打上壘，下一棒朱迦恩擊出滾地球，一壘手石翔宇接球發生失誤，讓一壘跑者一口氣推進至三壘。不過朱迦恩試圖上二壘時，遭回傳球觸殺出局，形成1出局三壘有人。

潘磊上場打擊，1好2壞時，味全龍喊出暫停，林凱威續留場上，投出關鍵三振，隨後對決陳聖平，製造飛球出局。