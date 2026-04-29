快訊／李灝宇長打後被換代打　老虎7局0比2落後勇士

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣怪力男」李灝宇在老虎對戰勇士之戰先發第8棒、鎮守三壘，5局上掃出二壘安打，連兩戰敲出長打。7局上遭換代打，2打數1安打退場。

李灝宇2局上首打席登場，隊友接連獲得保送上壘後，他與培瑞茲（Martín Pérez）纏鬥6球，最終遭到三振。

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勇士3局下突破防線，亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）連續敲出二壘安打攻下1分，歐森（Matt Olson）再擊出高飛犧牲打添得1分，幫助勇士取得2比0領先。

李灝宇5局上第二打席，先選掉1顆壞球後，鎖定卡特球掃出二壘安打，擊球初速102.8英里（約165.4公里），繼27日代打轟出全壘打後，連兩戰都敲出長打。下一打席巴耶茲（Javier Báez）擊出滾地球，卻在跑壘過程受傷退場。兩出局後托瑞斯（Gleyber Torres）選到保送，麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）擊出右外野深遠飛球遭接殺，老虎無功而返。

李灝宇7局上退場，面對勇士第二任投手富恩特斯（Didier Fuentes），由基斯（Colt Keith）代打他的打席，不過擊出左外野飛球出局。李灝宇2打數1安打，挨1次三振，目前打擊率.238。

