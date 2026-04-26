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克羅馬狂飆35分、高錦瑋第三節暴走17分　雲豹擊敗夢想家加冕TPBL龍頭

▲桃園永豐雲豹擊敗福爾摩沙夢想家，以頭號種子之姿挺進季後賽。（圖／TPBL提供）

▲桃園永豐雲豹擊敗福爾摩沙夢想家，以頭號種子之姿挺進季後賽。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL職籃26日在桃園巨蛋上演「龍頭爭霸戰」，桃園台啤永豐雲豹主場迎戰福爾摩沙夢想家，雲豹憑藉著當家洋將克羅馬（Lasan Kromah）狂飆全場最高35分以及本土新星高錦瑋在第三節爆發獨拿17分，最終以104比100驚險擊敗夢想家，鎖定TPBL例行賽龍頭寶座，將以頭號種子之姿進軍季後賽。

首節夢想家就靠著替補上陣的霍爾曼猛轟11分反客為主，加上蔣淯安、張宗憲挹注火力，首節打完取得29比23領先，而首節就轟下11分的克羅馬，次節火力更猛，單節再攬13分，加上板凳上有迪亞洛挺身而出，靠著單節打出27比18的比分，在上半場結束以50比47微幅領先夢想家。

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▲桃園永豐雲豹。（圖／TPBL提供）

▲桃園永豐雲豹。（圖／TPBL提供）

不過易籃後場上卻風雲變色，上半場一分未得的高錦瑋甦醒，此節展現驚人的得分爆發力，單節8投6中、包含3記三分球，一人瘋狂灌進17分，攜手克羅馬率領雲豹打出一波10比0的高潮，將領先幅度拉開至20分之多，夢想家靠著林俊吉的6次罰球全部掌握，才勉強把比分咬住。

▲桃園永豐雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲桃園永豐雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

最末節，雲豹在前半段繼續搶分，林信寬、迪亞洛先後得手，又將比分擴大到20分，然而夢想家沒有打算輕易放棄，張宗憲、忻沃克與霍爾曼聯手，回敬一波18比8的攻勢，加上蔣淯安在剩下12秒時外線命中，一口氣追到僅剩下5分差距，但最後10秒米勒獲得罰球機會，2罰1中也鎖定勝基，終場雲豹就以4分差險勝夢想家。

▲福爾摩沙夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家張宗憲。（圖／TPBL提供）

雲豹克羅馬全場35分4籃板3助攻3抄截的全面，迪亞洛也貢獻23分11籃板，高錦瑋雖然上半場0分，但第三節爆發單節轟下17分，另有6助攻6籃板，此外他也達成也達成職業生涯1500分里程碑。夢想家方面，則以霍爾曼24分17籃板表現最優，張宗憲挹注17分，蔣淯安則有15分進帳。

隨著比賽結束，雲豹確定搶下本季例行賽第1，將於5月10日開打的季後賽首輪對決挑戰賽勝方，提前打完例行賽的夢想家則以22勝14敗位居第2。

關鍵字： TPBL雲豹夢想家克羅馬季後賽

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