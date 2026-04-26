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宋嘉翔蹲捕任務加重盼挑戰60場門檻　坦言有壓力：關鍵是克服

▲宋嘉翔。（圖／記者胡冠辰攝）

▲宋嘉翔。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿捕手宋嘉翔今年被賦予更多蹲捕任務，隨著張閔勛下二軍調整，他也逐漸扛起球隊主戰捕手角色；他26日賽前受訪時表示，春訓前教練團就曾提醒他，今年可能會蹲比較多場比賽，現階段最重要的是盡自己能力幫助球隊贏球，即使近期打擊狀況不算理想，也要先從守備面協助球隊減少失分。

宋嘉翔提及，教練團在春訓前就有告知，今年可能會有更多出賽機會，「就是有說準備可能會蹲比較多場。」

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面對如今幾乎每場都要出賽的狀況，他坦言，會以幫助球隊為優先，「盡自己的能力去幫助球隊贏得比賽，看用什麼方式，像最近打擊狀態其實沒有說特別好，所以就是以守備方面去幫助球隊，看能不能少失點分數。」

被問到是否感受到壓力，宋嘉翔認為，壓力本來就會存在，關鍵在於如何克服，他也希望透過捕手角色幫助投手與野手，讓團隊越來越好。

宋嘉翔過去幾年打擊表現受到期待，不過本季開季至今手感尚未完全拉起，外界關心蹲捕場次增加是否影響打擊，他認為兩者沒有直接關聯，「可能是自己在打擊方式比較不一樣，雖然沒有很好的結果，但我覺得就是把過程做好。」

他強調，不會因為打擊結果影響守備工作，「守備就是守備，打擊就是打擊，要把這個東西分得很清楚，不要因為打不好，然後影響到守備上的配球，或者是引導投手的方面。」

宋嘉翔表示，自己會盡量把兩者切開，「打擊歸打擊，守備歸守備。」

今年若要角逐年度個人獎項，如最佳9人、金手套，守備場次門檻為60場，宋嘉翔目前已有穩定出賽機會，生涯過去單季最多出賽為56場，今年有機會突破60場門檻。

談到是否特別想挑戰，宋嘉翔直言，「會啊，就是讓自己的場數提升，然後可能有多少表現就多少表現，去幫助球隊看能不能今年繼續贏下去。」

宋嘉翔也透露，60場門檻並非今年才設定的目標，「其實這是我這幾年來一直的一個目標，就是看能不能達成。」

隨著蹲捕場次增加，體能負荷也是考驗；宋嘉翔表示，剛進職棒時，還在適應每一場都必須維持高張力比賽，但現在已逐漸習慣，「每一天雖然一樣是高張力比賽，但是不會感受到特別累。」

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、宋嘉翔

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