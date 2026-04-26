評佐佐木朗希本季最佳一役　羅伯斯大讚：數據無法呈現內容

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間26日以12比4擊敗芝加哥小熊，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時，對先發投手佐佐木朗希表現給予高度肯定，直言「這是他本季最佳的登板」，並強調「數據無法完整反映投球內容」。

佐佐木此役為本季第5場先發登板，主投5.0局，被敲7支安打、包含3發全壘打，失4分，用球數99球，儘管帳面成績並不亮眼，但在打線火力支援下，仍收下本季首勝，也是睽違357天再度拿下勝投。

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比賽過程中，佐佐木在2局遭鈴木誠也擊出陽春砲先失分，3局再被布許（Michael Busch）敲出適時安打，4局又被巴雷斯特羅斯（Moisés Ballesteros）擊出陽春砲，5局則再挨阿瑪亞（Miguel Amaya）開轟，單場被擊出3支全壘打。

儘管幾乎局局失分，羅伯斯仍給予正面評價，他表示，「我認為光看結果數據，無法正確呈現他的投球內容，確實被打了3支全壘打，但他能讓打者揮空，球質也很好，在好球帶內的投球也不錯，這些我都非常肯定。」

他同時指出，第3局對阿瑪亞投出觸身球後接連被敲安打的段落較為可惜，「但除此之外，這是一場能銜接下一場的好內容。」

值得注意的是，佐佐木此役撐至第6局並在無人出局一、二壘有人時退場，整體用球數與局數皆有所提升，也被視為調整過程中的進步指標。

整體而言，佐佐木雖然單場挨3轟、失4分，但在球速、控球與揮空能力上仍展現一定水準，在教練團眼中，內容價值明顯優於帳面數據，未來表現仍具期待空間。