運動雲

>

評佐佐木朗希本季最佳一役　羅伯斯大讚：數據無法呈現內容

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間26日以12比4擊敗芝加哥小熊，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時，對先發投手佐佐木朗希表現給予高度肯定，直言「這是他本季最佳的登板」，並強調「數據無法完整反映投球內容」。

佐佐木此役為本季第5場先發登板，主投5.0局，被敲7支安打、包含3發全壘打，失4分，用球數99球，儘管帳面成績並不亮眼，但在打線火力支援下，仍收下本季首勝，也是睽違357天再度拿下勝投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，佐佐木在2局遭鈴木誠也擊出陽春砲先失分，3局再被布許（Michael Busch）敲出適時安打，4局又被巴雷斯特羅斯（Moisés Ballesteros）擊出陽春砲，5局則再挨阿瑪亞（Miguel Amaya）開轟，單場被擊出3支全壘打。

儘管幾乎局局失分，羅伯斯仍給予正面評價，他表示，「我認為光看結果數據，無法正確呈現他的投球內容，確實被打了3支全壘打，但他能讓打者揮空，球質也很好，在好球帶內的投球也不錯，這些我都非常肯定。」

他同時指出，第3局對阿瑪亞投出觸身球後接連被敲安打的段落較為可惜，「但除此之外，這是一場能銜接下一場的好內容。」

值得注意的是，佐佐木此役撐至第6局並在無人出局一、二壘有人時退場，整體用球數與局數皆有所提升，也被視為調整過程中的進步指標。

整體而言，佐佐木雖然單場挨3轟、失4分，但在球速、控球與揮空能力上仍展現一定水準，在教練團眼中，內容價值明顯優於帳面數據，未來表現仍具期待空間。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

灰狼重創！迪文琴佐阿基里斯腱斷裂報銷、愛德華茲膝蓋反折驚悚退場

灰狼重創！迪文琴佐阿基里斯腱斷裂報銷、愛德華茲膝蓋反折驚悚退場

灰狼球員「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇暴怒退幾遭驅逐、賽後說不後悔

灰狼球員「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇暴怒退幾遭驅逐、賽後說不後悔

羽壇重大變革！BWF通過「3局15分制」、2027年1月正式啟用

羽壇重大變革！BWF通過「3局15分制」、2027年1月正式啟用

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

【睡到咪咪貓貓】三花頭埋沙發上睡覺　超熟睡怎麼叫都不醒XD

熱門新聞

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

讀者回應

﻿

熱門新聞

1開除總教練！紅襪接任人選出爐

2鄧愷威遭洋基狙擊失2分　僅投0.1局退場

3佐佐木朗希挨3轟仍收首勝

4震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了

5鄧愷威轉先發或續牛棚？太空人兩難

最新新聞

1「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇這麼說

2羽壇重大變革！改「3局15分制」

3卡巴耶羅連兩戰開轟布恩盛讚難解決

4點評村上宗隆　鈴木：揮棒和在日本一樣

5絕處逢生！奇兵轟43分率灰狼聽牌

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

「電很滿很滿！」王勝偉最老代打轟笑喊：國慶學長不好意思餒

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

名古屋亞運電競距機場只要走5分鐘　教練四葉曝中華隊將晚到暖手感

隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」

曾沛慈演我被點名！　千萬不要→一秒營業

張凌赫回應「台灣同胞」的愛　談爆紅原因：情感感生共鳴

【爸爸育嬰每天有驚喜XD】幫兒子穿鞋竟把腳穿在鞋子外面！

曾沛慈讓王濛氣不了　他狂學「台北甜妹」講話XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366