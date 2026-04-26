佐佐木朗希罕見獲得好評　「嚴格」的捕手搭檔稱讚：這場很棒

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希於台灣時間26日對戰芝加哥小熊一役先發登板，雖然投球內容仍有失分，但仍以5局失4分收下本季首勝，賽後搭檔捕手談其表現，罕見給予高度評價。

此役佐佐木主投5局，被敲7支安打、包含3發全壘打，失4分，另有5次三振、1次保送，用球數99球（66球好球），最快球速達98.5英里（約158.5公里），他在比賽中多次面臨危機，但仍成功撐進第6局，最終在無人出局一、二壘有人時退場。

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與佐佐木搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）向來嚴格，賽後罕見給出正面評價，他表示，「我覺得他表現很好，能投進第6局應該是（本季）第一次。」並進一步指出，「可以說是優質先發的內容吧，（各種球種）都能投進好球帶，所以整體運作得很好。」

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）

雖然從帳面數據來看，佐佐木此役未達到優質先發標準，但從捕手角度觀察，整體投球內容仍具備一定完成度。

值得注意的是，這是佐佐木本季第4次與拉辛搭檔，過去幾場比賽中，拉辛曾對佐佐木提出包括「要更積極攻擊打者」以及「還沒有辦法穩定投進好球」等指教，不過本場比賽評價明顯轉變。

拉辛最後也再次肯定表示，「我認為這是一場很棒的先發，朗希真的很出色。」