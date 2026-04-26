運動雲

>

佐佐木朗希罕見獲得好評　「嚴格」的捕手搭檔稱讚：這場很棒

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希於台灣時間26日對戰芝加哥小熊一役先發登板，雖然投球內容仍有失分，但仍以5局失4分收下本季首勝，賽後搭檔捕手談其表現，罕見給予高度評價。

此役佐佐木主投5局，被敲7支安打、包含3發全壘打，失4分，另有5次三振、1次保送，用球數99球（66球好球），最快球速達98.5英里（約158.5公里），他在比賽中多次面臨危機，但仍成功撐進第6局，最終在無人出局一、二壘有人時退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與佐佐木搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing）向來嚴格，賽後罕見給出正面評價，他表示，「我覺得他表現很好，能投進第6局應該是（本季）第一次。」並進一步指出，「可以說是優質先發的內容吧，（各種球種）都能投進好球帶，所以整體運作得很好。」

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）

雖然從帳面數據來看，佐佐木此役未達到優質先發標準，但從捕手角度觀察，整體投球內容仍具備一定完成度。

值得注意的是，這是佐佐木本季第4次與拉辛搭檔，過去幾場比賽中，拉辛曾對佐佐木提出包括「要更積極攻擊打者」以及「還沒有辦法穩定投進好球」等指教，不過本場比賽評價明顯轉變。

拉辛最後也再次肯定表示，「我認為這是一場很棒的先發，朗希真的很出色。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希拉辛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

太空人林琪兒雨中訪猿牽奇緣　馬傑森驚認昔日室友已進美國空軍

灰狼重創！迪文琴佐阿基里斯腱斷裂報銷、愛德華茲膝蓋反折驚悚退場

灰狼重創！迪文琴佐阿基里斯腱斷裂報銷、愛德華茲膝蓋反折驚悚退場

吉田輝星574天復出！對前東家火腿1球滿壘拆彈　球迷：看到想哭

吉田輝星574天復出！對前東家火腿1球滿壘拆彈　球迷：看到想哭

雨太大球一直濕！葉君璋憂投手安全　還讚3投手稱職

雨太大球一直濕！葉君璋憂投手安全　還讚3投手稱職

【什麼天使喵】橘貓乖乖給醫生檢查不吵也不鬧！

熱門新聞

17比1史上最大告別戰勝分差！紅襪火速開除總教練　接任人選出爐

鄧愷威遭洋基狙擊吞本季首敗　太空人牛棚崩盤3比8落敗

震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了　教頭遭解僱教練團大洗牌

鄧愷威轉先發還是留牛棚？大聯盟官網曝太空人兩難抉擇

奇觀！CBA四川男籃「跨季47連敗」　本季42戰全敗史上最慘

佐佐木朗希挨3轟仍收首勝　大谷翔平3度上壘助道奇斬小熊10連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1開除總教練！紅襪接任人選出爐

2鄧愷威遭洋基狙擊失2分　僅投0.1局退場

3震撼彈！紅襪10勝17敗墊底不忍了

4鄧愷威轉先發或續牛棚？太空人兩難

5奇觀！　CBA四川男籃跨季47連敗

最新新聞

1朗希最佳一役　羅伯斯：數據無法呈現內容

2廉世彬球場慶生淚灑應援餐車

3唐斯繳大三元！尼克系列賽扳平老鷹

4大谷連56打席無全壘打　羅伯斯肯定選球

5朗希罕見獲好評　嚴格的捕手搭檔稱讚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

「電很滿很滿！」王勝偉最老代打轟笑喊：國慶學長不好意思餒

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

李勛傑首炸雙響奪MVP！「許願成功」穿女僕裝：我想穿穿看～

名古屋亞運電競距機場只要走5分鐘　教練四葉曝中華隊將晚到暖手感

隊友壓力大到哭..蕭薔怒了　重話「把眼淚當武器，我瞧不起」

曾沛慈演我被點名！　千萬不要→一秒營業

曾沛慈讓王濛氣不了　他狂學「台北甜妹」講話XD

張凌赫回應「台灣同胞」的愛　談爆紅原因：情感感生共鳴

S.COUPS唱一半褲子破掉！　珉奎救場猛虧：把影片AirDrop給我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366