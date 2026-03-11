快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

運動雲

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。陳冠宇、曾豪駒（圖／記者黃克翔攝）

▲中華隊返台數百球迷凌晨接機，陳冠宇、曾豪駒接受獻花。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者許力方／桃園報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽程落幕，10日晚間球員自東京成田機場搭機返台，11日凌晨0時15分抵達桃園國際機場，儘管最終無緣晉級八強，仍有數百名球迷深夜到機場送機、接機，看到「台灣英雄」便送上掌聲。此外，航空公司也協助將全體教練、球員升等商務艙。

中華職棒副秘書長蔡克斯10日發文說明返國安排，並特別感謝中華航空協助調整航班。華航10日晚間改派大型客機接送中華隊，全體教練與球員皆升等搭乘商務艙，隨行工作人員、家屬則升等至豪華經濟艙。

成田機場送機　僑胞揮旗喊「台灣尚勇」

返國前，駐日代表李逸洋也率領旅日僑胞與代表處人員在成田機場出境大廳為中華隊送機，現場超過百人揮舞國旗、手持標語，高喊「台灣英雄讚」、「台灣尚勇」與「We are Team Taiwan」等口號。

▼彭政閔。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。彭政閔（圖／記者黃克翔攝）

▼陳晨威、吳念庭、吉力吉撈、蔣少宏、林凱威、林子偉。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。（圖／記者黃克翔攝）

▼鄭浩均、王建民。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。鄭浩均、王建民（圖／記者黃克翔攝）

▼曾峻岳、宋晟睿。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。曾峻岳、宋晟睿（圖／記者黃克翔攝）

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。（圖／記者黃克翔攝）

▼陳柏毓。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。陳柏毓（圖／記者黃克翔攝）

▼胡智為。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。胡智為（圖／記者黃克翔攝）

▼張育成。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。張育成（圖／記者黃克翔攝）

▼陳傑憲。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。（圖／記者黃克翔攝）

▼江坤宇。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。江坤宇（圖／記者黃克翔攝）

▼張政禹。

▲▼世界棒球經典賽WBC中華隊從東京返台！數百球迷凌晨熱血接機。張政禹（圖／記者黃克翔攝）

