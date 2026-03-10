平野惠一熱身賽首戰後就開會　重申新球季「挑戰者」身分奪回總冠軍

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中信兄弟今（10日）晚間於澄清湖球場展開公辦熱身賽首場賽事，對決富邦悍將，雙方僵持至比賽後半段，兄弟在 8局下靠著許庭綸揮出關鍵適時安打逆轉戰局，最終以3比2險勝悍將，儘管熱身賽首戰開紅盤，總教練平野惠一賽後並未流露喜色，反而對全隊進行了嚴肅的心理建設，希望大家要帶著「挑戰者」的心態來面對新球季。

賽後被媒體問到第一場熱身賽想要確認的細節時，平野惠一先笑著婉拒：「這可不能講，這不能講。」至於對於這場比賽的評價，平野惠一則說，「對我來說，熱身賽的勝負並不是最重要的，只要大家都能平安、沒有受傷地打完比賽，我就覺得很好。剛剛在賽後的全員集合中，我有確實把該交代的事情都跟大家說了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟在經歷了上個賽季的起伏後，平野惠一再次強調球隊在新賽季的身分定位，並以此激勵球員必須展現出拚命的態度。

「我想大家可能會預期我說『目前進度還算順利』或者是『還有哪些課題要克服』之類的回答，但我們是『挑戰者』。不論現在狀況如何，我們都要抱持著必死的決心去挑戰、去拚命，目標只有一個，就是要把台灣職棒的年度總冠軍拿回來。」

除了技術層面，平野惠一更看重球員在場上的精神形態與職業意識，他觀察到今日比賽前半段，部分球員的專注力與信念似乎有所鬆動，並在賽後集合時特別叮嚀。

「我覺得我不必多說，大家心裡應該都明白，但今天比賽前半段，我感覺大家好像有點忘記了應有的形態。作為職棒球員，不能忘記隨時隨地都有人在看著你，我特別針對這一點提醒了大家。大家都表現得很努力，但對職棒球員來說，『努力』是最基本、理所當然的事。」