曾豪駒一句「一起畢業」暗示卸國家隊教頭？樂天：支持任何決定

▲WBC中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽程正式畫下句點。雖然最終未能挺進邁阿密，但這支由曾豪駒總教練領軍的國家隊，從2024年12強奪冠到本屆經典賽擊敗韓國，展現出的韌性已獲得國人高度肯定。然而，曾豪駒總教練今天在社群平台Threads的一則留言，卻引發了關於他是否「功成身退」的熱烈討論。對此，母隊樂天桃猿球團稍早也做出回應，表示球團看到曾總今天的發文，會全力支持曾總的任何決定。

曾豪駒在中華隊結束所有賽程後，於社群感性發文，回顧帶領國家隊這段期間的點滴，並對教練團、球員、後勤防護團隊及所有球迷表達深切謝意。然而，最引人注目的是他在留言處附上一張與資深左投陳冠宇的合照，並留下「讓我們一起畢業」這句語帶玄機的話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於陳冠宇先前曾透露這可能是他最後一次參與一級國際賽，曾總的這句「一起畢業」隨即引發球迷與媒體的諸多揣測，紛紛關注曾總是否認為階段性任務已達成，打算在經典賽後正式卸下國家隊總教練一職。

針對曾總在社群上的發言，樂天桃猿球團處處長礒江厚綺今日受訪時坦言，球團也是看到貼文後才知道曾總有「畢業」的想法。

▲樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者李毓康攝）

礒江厚綺表示，和曾總並沒有特別討論過關於是否帶完經典賽就辭退中華隊教頭這件事，「球團的立場非常明確，就是全力支持曾總的想法。如果他後續願意繼續帶領中華隊，我們都絕對支持他。」

礒江處長進一步強調，曾總這兩年在12強與經典賽的執教表現有目共睹，將球隊凝聚得非常好，「他可能認為自己就是畢業了，但畢竟12強和經典賽都帶這麼好，我們也會捨不得，一切還是尊重他的想法。」

隨著國際賽結束，國手們也即將回歸中職母隊準備新球季。礒江厚綺說明了曾總及樂天陣中中華隊球員的返國計畫。為了體恤選手與教練這段時間的高壓拚戰，球團將安排幾天的休息時間。

礒江厚綺： 「我們預計會讓參賽的球員與教練先休息幾天。目前規畫他們在12日晚上到南部高雄飯店與球隊會合，並在13日正式開始練習，備戰接下來的官辦熱身賽。」