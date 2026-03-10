大谷翔平未先發！戰捷克前先進牛棚　換森下翔太開路

▲大谷翔平全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊10日在東京巨蛋迎戰捷克，賽前已確定以分組第一晉級8強的「侍JAPAN」，陣中球星大谷翔平則在賽前持續調整投手狀態，進入牛棚練投29球，為大聯盟新球季開幕做準備。日本先發陣容出爐，森下翔太扛第一棒，大谷翔平未先發。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，報導指出，大谷在賽前練習時手持手套現身球場，先進行傳接球與遠投調整，並未像先前一樣進行自由打擊。隨後他與隊友坂本搭檔進入牛棚，在道奇數據分析人員、同時也是其翻譯的艾亞頓（Will Ireton）觀察下完成29球投球訓練，現場也架設TrackMan設備進行數據紀錄。

雖然大谷本屆經典賽以打者身份出賽，但仍同步推進投手調整進度。先前他就曾表示，目前時間點仍屬於春訓期間，無論身體狀況或揮棒感覺都還在持續確認中。

大谷此次經典賽至今連3場擔任先發第1棒、指定打擊，首戰對台灣敲出包含滿貫砲在內的3安打、貢獻5分打點；對韓國之戰則有2安打、1轟、1打點和2次保送；對澳洲雖然沒有安打，但也選到2次保送，持續為球隊帶來貢獻。累計至今9打數5安打、2轟、6分打點，打擊率高達5成56，展現火燙手感。

至今出賽機會不多的外野手森下翔太擔任第一棒，內野手佐藤輝明則排在第二棒。