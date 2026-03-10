運動雲

大谷領軍日本隊前進邁阿密！享「VIP移動」警車開道、綠燈直行

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）持續進行，日本隊在C組以3連勝、排名第1之姿晉級8強，隨著球隊將在準決賽階段前往美國邁阿密作戰，當地警方也將提供高規格護送待遇，確保球隊移動順暢。

根據日媒報導，日本隊預計在今（10）日東京巨蛋對捷克之戰結束後，搭乘包機前往邁阿密，飛行時間約14小時。

抵達邁阿密國際機場後，球隊將由多輛巴士分批接送至下榻飯店，沿途將由當地警方以至少5輛白色警用車開道，並對主要道路進行部分交通管制。

報導指出，警方甚至計畫在車隊行經路線上暫停交通號誌，確保球隊車隊一路「全綠燈」直達飯店，避免受到邁阿密市區嚴重交通壅塞影響。

另外，比賽日與練習日往返宿舍與球場時，也將採取同樣的「全綠燈」交通管制措施，讓球隊能夠在無額外壓力的情況下專注備戰。

日本隊在本屆賽事由洛杉磯道奇球星大谷翔平領軍，談到目前狀態，他表示，「這個時期其實還是春訓階段，身體狀態和揮棒節奏都還沒有完全固定，所以只能透過實戰來確認。」

日本隊即將重返邁阿密「LoanDepot Park」，這座球場也是2023年經典賽決賽場地，當時大谷在賽前對隊友喊出「不要再憧憬他們了」的經典演說，激勵球隊最終擊敗美國奪冠。

對於接下來的淘汰賽，大谷表示，「一定會有幾場非常艱難的比賽，如果能贏下這些比賽，球隊的凝聚力與整體戰力也會隨之提升。」

