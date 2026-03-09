運動雲

韓國驚險晉8強　文保景開轟4打點：每一局、每一球都是勝負關鍵

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊文保景。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事9日在東京巨蛋進行，韓國7比2擊敗澳洲，與中華隊、澳洲同為2勝2敗，最終依據對戰失分率排名分組第2搶下晉級門票，締造隊史相隔4屆後再度闖進下一輪。

韓國本屆賽事首戰大勝捷克，但接著接連敗給日本與中華隊陷入晉級危機，賽前韓國必須在對澳洲之戰達成「至少贏5分，且失分不能超過2分」的嚴苛條件，才能保住晉級希望。

在這樣極度不利的局面下，扛下第5棒的文保景挺身而出，單場3安打、4分打點，成為韓國闖關頭號功臣。

文保景賽後談到這場攸關生死的比賽時表示，「每一局、每一球都是勝負關鍵，我認為這場勝利的原因，在於投打兩端都付出了努力。」

他在2局上無人出局、一壘有跑者時，鎖定澳洲先發投手第2球強勢出棒，擊出一發飛向中右外野看台上層的兩分砲，幫助韓國先馳得點；這發全壘打不僅點燃全隊士氣，也讓休息區瞬間沸騰，隊友們更起立迎接這位重砲手回到板凳席。

文保景火力不只如此，3局上1出局二壘有人時，他再敲出中外野方向適時二壘安打；5局上2出局二壘有人時，又補上一支直擊左外野全壘打牆的適時安打，完成連續3打席都有打點的精彩表現。

帶著火燙手感幫助球隊挺進8強後，文保景也將目光放向接下來的淘汰賽，他說，「WBC是集結世界最高水準選手的賽事，雖然還不知道對手是誰，但我想自己可以更加努力，也希望能全力以赴，朝最高的目標邁進。」

