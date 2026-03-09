李政厚9下右外野神接救命！　賽後喜極而泣韓國前進邁阿密　

運動雲

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽9日晚間在東京巨蛋上演戲劇性結局，韓國隊在攸關晉級的關鍵戰役中，以7比2擊敗澳洲，不僅如願搶下勝利，還在韓國、澳洲、中華隊同為2勝2敗的情況下，憑藉對戰球隊間較佳失分率，驚險挺進8強。

這場奇蹟晉級之戰的最大英雄之一，正是旅美舊金山巨人球星李政厚，他不僅在9局下演出近乎救命的右外野夢幻超級接殺，賽後更難掩激動情緒，當場喜極而泣。

韓國此役賽前就背負嚴苛晉級條件，不只非贏不可，還得將失分壓在2分以內，並至少贏5分，才有機會在比較失分率時壓過其他競爭對手。

面對如此艱困局面，韓國隊還是打出強大韌性，從2局起靠著文保景兩分砲先馳得點，3局再由李政厚與文保景接連敲出適時安打追加分數，5局文保景再補上帶有打點的安打，替韓國逐步建立領先優勢。

儘管韓國在5局下挨了1發陽春砲，讓比分一度縮小為4分差，但6局上金倒永適時安打幫助球隊再次把差距拉開到5分。

只是比賽進入後半段後，韓國始終無法真正鬆一口氣；7局下無人出局一、二壘的危機雖然驚險化解，8局下卻又被澳洲追回1分，使韓國再度跌回瀕臨淘汰邊緣。

直到9局上，韓國靠著對手失誤擴大攻勢，並藉由安賢民的高飛犧牲打再添1分，將比數改寫為7比2，也重新回到符合晉級條件的安全線；然而真正的考驗，還在最後半局。

9局下韓國進行守備調動，代跑上陣的朴海敏鎮守中外野，原先守中外野的李政厚改守右外野；這個調度很快就在生死一線間展現關鍵價值，當時韓國只要再失1分，8強門票就將拱手讓人。

1出局一壘有人時，澳洲打者溫格羅夫（Rixon Wingrove）擊出一記直奔右中外野深處的飛球，眼看就要形成長打、甚至可能直接擊碎韓國晉級美夢，李政厚卻在此刻全力奔馳，最後以精彩滑接方式將球牢牢收進手套，上演堪稱「夢幻超級接殺」的關鍵守備。

這一球不僅直接替韓國搶下第2個出局數，也成功將一壘跑者凍結在壘上，徹底扭轉局勢；隨後韓國再抓下最後1個出局數，正式確定晉級8強。

而在最後出局數出現、韓國確定死裡逃生挺進8強後，場上情緒瞬間潰堤，韓國球員們衝出休息區瘋狂慶祝，李政厚則用手套遮住臉喜極而泣，與隊友相擁慶賀。

▲韓國隊擊敗澳洲隊晉級複賽，李政厚難掩激動。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

