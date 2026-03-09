尋找開球無名英雄！味全龍公開徵選4/7開球貴賓　憑近期票券換4月門票半價

▲味全龍今日宣佈系列感恩回饋活動，首波主打「開球貴賓徵選」，邀請球迷分享應援故事以報名擔任4月7日天母主場開球貴賓資格。（圖／味全龍提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為致敬每位力挺台灣棒球的無名英雄，味全龍今日宣佈系列感恩回饋活動，首波主打「開球貴賓徵選」，邀請球迷分享應援故事以報名擔任4月7日天母主場開球貴賓資格；同時祭出實質回饋，凡持2026年2、3月任一棒球賽事票券，線上預購味全龍4月份天母主場門票即享「半票優惠」；此外，官方商城更同步加碼限時快閃優惠至今日19:00止，指定專區商品 2件54折，單筆滿$2,000 再送「小龍女拼圖盲盒」，號召全台熱血球迷帶著應援能量回歸天母主場，延續台灣棒球熱潮。

味全龍球團表示，看台上的吶喊是球員最強大的後盾，為讓這份感動轉化為實體力量，特別發起「尋找無名英雄」開球貴賓計畫。球迷只需找到3月5日至3月8日期間支持台灣棒球的應援自拍照，並於味全龍官方社群貼文下方分享「應援故事或感動心情」，就有機會受邀擔任4月7日天母主場的開球嘉賓，將這份榮耀從看台帶向投手丘。球團希望透過此活動，讓每一位曾為台灣棒球全力吶喊應援的「無名英雄」都能被全場看見，也將這份純粹的熱情傳遞給場上拚戰的球員們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在門票與周邊商品回饋方面，味全龍同步推出門票「半票」優惠方案，藉此感謝長期支持棒球運動的群眾。球迷凡於線上預購4月份天母主場門票時選擇「半票」，並於入場時出示 2026年2月至3月份任一場棒球賽事之票券供資格驗證，即可享有優惠價格（限特定區域適用）。此外，味全龍官方商城的快閃感恩活動（https://pse.is/8svbbg）正火熱進行中，指定專區任選2件商品即享54折，單筆消費滿額更可獲得限量贈品，提醒球迷務必把握今日19:00前的黃金限時，與味全龍一同開啟充滿激情的4月賽程。

