韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線　進階數據揭露台灣排第10

▲古林睿煬最快球速紀錄為157公里。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）打得火熱，各國頂尖好手的對決讓球迷大呼過癮。針對韓國代表隊在本次賽會陷入的苦戰，韓媒《Starnews》引用知名數據網站Baseball Savant的投球數據直言：「韓國投手球速的劣勢不僅是球慢，更直接導致更容易挨轟，成為大量失分的導火線。」這番分析點出了韓國投手在國際賽場面對重砲手時的困境。

進階數據解析：中華隊快速球用量霸榜

為了進一步解析各國投手的實戰策略，《ETtoday新聞雲》實際透過Baseball Savant，檢視到今日12點為止4個小組賽的進階數據。令人驚豔的是，中華隊是20支參賽球隊中使用快速球（二縫線、四縫線）最多的隊伍，4戰下來共投出187顆，展現出台灣投手群不畏懼國際強打、勇於用速球正面對決的強大企圖心。

▲中華隊這4戰累積投出的速球最多，但這也跟其他小組賽事進行較少有關；點圖放大。（圖／翻攝自Baseball Savant）

中華隊均速排第10 韓國隊名列第18

在球速品質方面，數據同樣給出了客觀的解答。中華隊投手群的速球均速來到了93mph（約149.6公里），在20個參賽國中排在第10名，屬於中段班水準。而備受韓媒討論的韓國隊，其平均速球均速為91.1mph（約146.6公里），落居大會第18名。這約3公里的速差，在瞬息萬變的高張力賽事中，確實影響了打者擊球的反應時間與破壞力。

多明尼加火球霸榜 日本隊展現深厚底蘊

放眼大會整體數據，中南美洲球隊依然是「火球」的代名詞。目前賽會的速球榜首由多明尼加拿下，均速高達95.9mph（約154.3公里）。而亞洲霸主日本隊，即使在少了「二刀流」大谷翔平登板投球的情況下，整體速球均速仍高達94.1mph（約151.4公里），排在大會第5名，再次展現了日本棒球深厚且穩定的投手底蘊。

▲目前各隊伍的速球均速；點圖放大。（圖／翻攝自Baseball Savant）

球速非絕對但關鍵 實戰策略定勝負

雖然球速並非棒球比賽勝負的唯一指標，控球與進壘點同樣重要，但Baseball Savant的數據確實客觀反映了各國在 WBC 的投手組成與實戰策略。中華隊以大量的快速球作為武器，搭配穩定的均速，成功在預賽中打出屬於自己的節奏，也讓球迷透過數據，更深入品味這場棒球盛宴的迷人之處。