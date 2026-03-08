東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）預賽 C 組賽事進入白熱化，8日在東京巨蛋上演萬眾矚目的「台韓大戰」。韓國隊在輸給日本後已無退路，韓媒稱此役雖靠著球星金倒永個人秀苦撐，但最終在延長賽突破僵局制中，以4比5不敵台灣隊，苦吞預賽第2敗，晉級複賽之路亮起紅燈。

台灣棒球史上的「恐韓症」正式宣告終結，回顧WBC歷史，台灣隊曾多次與南韓交手卻屢戰屢敗：從2006年0比2吞敗、2009年0比9慘遭橫掃，到2013年僅以1分之差惜敗；即便2017年雙方鏖戰至10局，台灣仍以8比11飲恨。在苦吞對戰4連敗後，中華隊終於一吐怨氣，在東京巨蛋摘下WBC對戰南韓的首勝

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊3轟炸裂重創韓國防線

根據《體育東亞》報導，比賽前半段台灣隊展現驚人長打火力和砲轟南韓先發投手，全場共擊出3支全壘打，讓南韓隊一路處於追趕狀態。儘管南韓在比賽中段試圖反擊，但投手群無法有效壓制台灣打線，成為這場比賽最沉重的負擔，也讓東京巨蛋現場的台灣球迷沸騰。

金倒永孤軍奮戰難回天

南韓隊今日唯一的亮點莫過於強打金倒永。他在6局下擊出逆轉兩分砲，一度將比分改寫為3比2；隨後在8局下，南韓再度落後時，又是他敲出關鍵二壘安打送回追平分。金倒永全場展現頂級打擊實力，可惜隊友火力未能接續，導致英雄無用武之地。

▲韓國隊金倒永表現神勇。（圖／記者林敬旻攝）



突破僵局窒息攻防戰

雙方以4比4進入10局延長賽。先攻的台灣隊在10局上率先搶下1分取得領先。下半局南韓隊在1出局、三壘有人的得分大門口，先是金慧成擊出內野軟弱滾地球出局，最後寄予厚望的金倒永擊出右外野飛球遭接殺，南韓隊以1分之差飲恨。

韓國晉級僅剩唯一希望

目前南韓戰績1勝2敗，若要保有晉級8強的機會，9日對陣澳洲的比賽不僅要「絕對取勝」，還得寄望其他球隊的勝負關係與對戰優質率。這場失利不僅是南韓隊近年來國際賽對戰台灣的重挫，更讓南韓棒球再度面臨無緣複賽的巨大壓力。