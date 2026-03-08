運動雲

>

贏日本就晉級！澳洲主帥曝不只鎖定大谷翔平　也已做足菅野智之對策

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8日持續於東京巨蛋進行，晚間將由日本隊交手澳洲隊；賽前澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）出席記者會，面對這場只要贏球就確定晉級的關鍵戰役，他明確表達求勝決心，同時談到日本隊二刀流球星大谷翔平時強調，球隊並不會只把焦點放在大谷一人身上。

尼爾森過去曾帶領澳洲隊打進上屆經典賽8強，加上球員時期也曾效力日職中日龍，對日本棒球並不陌生；他在賽前談到對日本隊的觀察時表示，「很幸運的，我曾經體驗過日本棒球，日本選手身體體格也變得更大了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於前兩戰都開轟、狀態火熱的大谷翔平，尼爾森也給予高度評價，不過他強調澳洲隊的備戰不會只鎖定一名球員，「他的揮棒狀況非常好，整體來看，他只是9人中的1人，不知道比賽會如何發展，我並不執著於只針對大谷選手一人。」

澳洲隊本屆經典賽首戰擊敗中華隊，第2戰再擊退捷克隊，已在分組賽取得有利位置，此戰對上日本隊，若能再下一城，晉級8強情勢將更加明朗；面對日本隊預定先發投手菅野智之，尼爾森則透露球隊早已展開準備。

尼爾森表示，「幾天前就聽說了，昨天比賽後也再次確認過，對策方面我們已經做了充分準備。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

2蔡其昌燒聲：地獄爬出來的一場勝利

3陳冠宇為何都沒登板？王建民：用不到啊

4盛讚陳傑憲　李洋：不放棄精神代表中華隊

5林昱珉賽後才知歷史一勝：傑憲嘜哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366