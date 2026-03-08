贏日本就晉級！澳洲主帥曝不只鎖定大谷翔平　也已做足菅野智之對策

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8日持續於東京巨蛋進行，晚間將由日本隊交手澳洲隊；賽前澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）出席記者會，面對這場只要贏球就確定晉級的關鍵戰役，他明確表達求勝決心，同時談到日本隊二刀流球星大谷翔平時強調，球隊並不會只把焦點放在大谷一人身上。

尼爾森過去曾帶領澳洲隊打進上屆經典賽8強，加上球員時期也曾效力日職中日龍，對日本棒球並不陌生；他在賽前談到對日本隊的觀察時表示，「很幸運的，我曾經體驗過日本棒球，日本選手身體體格也變得更大了。」

對於前兩戰都開轟、狀態火熱的大谷翔平，尼爾森也給予高度評價，不過他強調澳洲隊的備戰不會只鎖定一名球員，「他的揮棒狀況非常好，整體來看，他只是9人中的1人，不知道比賽會如何發展，我並不執著於只針對大谷選手一人。」

澳洲隊本屆經典賽首戰擊敗中華隊，第2戰再擊退捷克隊，已在分組賽取得有利位置，此戰對上日本隊，若能再下一城，晉級8強情勢將更加明朗；面對日本隊預定先發投手菅野智之，尼爾森則透露球隊早已展開準備。

尼爾森表示，「幾天前就聽說了，昨天比賽後也再次確認過，對策方面我們已經做了充分準備。」