陳傑憲骨裂仍拚！延長賽代跑衝回超前分　東京巨蛋球迷沸騰

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）



記者楊舒帆／日本東京報導

世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰上演激烈攻防，中華隊與韓國鏖戰至延長賽。因左手食指骨裂無法正常出賽的隊長陳傑憲，在關鍵時刻仍帶傷上陣，10局站上二壘擔任代跑，隨後靠著林家正與江坤宇接連短打推進，一路衝上三壘再奔回本壘攻下超前分，振臂怒吼慶祝，帶動全隊士氣，也讓全場台灣球迷沸騰。

延長賽突破僵局制，中華隊讓陳傑憲擔任二壘跑者。林家正首先執行短打將跑者推進到三壘，陳傑憲衝上三壘後振臂大吼，情緒相當激動。接著江坤宇同樣採取短打戰術，成功把球點向前方，陳傑憲抓準時機全速衝回本壘得分，與隊友擊掌慶祝。這一分不僅讓中華隊取得領先，也讓帶傷上陣的他成為場上最令人動容的身影。

陳傑憲是在對澳洲之戰遭觸身球擊中左手食指，檢查後確認為骨裂。儘管如此，他仍持續備戰，前一天賽前甚至戴上護具進行打擊練習，希望能為球隊盡一份心力。對於是否讓他上場，總教練曾豪駒賽前曾表示，陳傑憲鬥志非常高，但教練團仍必須以球員健康為優先，「選手生命比一場輸贏更重要。」

而在台韓生死戰的延長賽關鍵時刻，陳傑憲親自用行動為球隊貢獻力量。帶傷代跑、拚命衝回本壘攻下超前分，不僅提振全隊士氣，也再次展現隊長的價值與精神，成為這場經典戰役最動人的畫面之一。

