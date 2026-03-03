運動雲

>

TPBL夢幻聯動Double Pump！《Nothing But Same Love》四組球星跨界對話

▲TPBL夢幻聯動Double Pump！《Nothing But Same Love》四組球星跨界對話。（圖／TPBL提供）

▲TPBL夢幻聯動Double Pump！《Nothing But Same Love》四組球星跨界對話。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL持續推動臺灣籃球文化多元發展，並關注籃球產業中不同角色的價值。迎接即將到來的三月婦女節，聯盟將推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在臺灣優秀的女性籃球選手，希望透過合作的力量，讓更多球迷認識屬於女籃的故事、精神與影響力。

此次企劃也將與臺灣最具指標性的女籃媒體平台Double Pump首度深度合作。Double Pump長期推動女籃、培養社群文化，TPBL相信透過雙方的結合，能使男籃與女籃在同一個舞台上共同發聲，展現屬於臺灣籃球最完整、最多元的一面。此外，本次企劃拍攝中球員所穿著之服裝，特別與臺灣服裝品牌INMORIES合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

品牌以「記憶」為核心，透過自在、中性的設計風格，將情感與故事融入日常穿搭，呼應本次婦女節企劃以人物故事為出發，呈現籃球與生活緊密連結的樣貌。

本次婦女節主題企劃《Nothing But Same Love》將延伸自 TPBL 深受球迷喜愛的《一百種喜歡籃球的原因》系列，並以「跨界對話」為核心，邀請四組TPBL男籃球員與WSBL女籃球員，分享彼此對籃球的熱愛、共同經歷與生命故事。企劃將不以比賽紀錄為主，而是以人為出發點，呈現運動員之間跨越性別、領域與聯盟的珍貴連結。

三月起，TPBL與Double Pump 將陸續推出四組專訪故事與趣味短影音，包含林信寬與徐詩涵、蔣淯安與黃湘婷、雷蒙恩與宋佩欣，以及簡祐哲與黃鈴娟，透過四組不同背景、不同位置、但同樣熱愛籃球的運動員，向球迷傳遞：「籃
球不因性別而被定義。」女籃有許多值得被看見的力量，而她們的故事，也值得被更多人聽見。

會長莊瑞雄表示，希望今年三月能讓更多球迷注意到女籃的精彩與努力，並期待未來持續推動更多結合男籃、女籃的內容，讓臺灣籃球文化的視野更加寬廣、更加完整。

關鍵字： TPBLWSBL女籃婦女節籃球文化跨界合作

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

【房東阿姨太狠了】違法三不曲你遇過嗎？要啥沒啥...看完血壓飆高XD

熱門新聞

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／中華隊5局3比0領先

2快訊／中華隊先發打線出爐

3中華隊調整終戰！李灝宇、費爾柴德連線

42局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1護國神Q失效　洋基工程釋出戴維斯

2不斷更新／中華隊5局3比0領先

3時尚籃球　TPBL宣布推跨界聯名商品

4柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

5加盟巫師首秀來了　楊恩6日主場復出

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366