剛簽6.7億大約盧施煥開轟 ！郭彬飆速155　韓國隊練習賽2連勝韓華

▲盧施煥。（圖／截自KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國代表隊23日在沖繩嘉手納與韓華鷹進行熱身賽，上演「雙轟」戲碼，盧施煥與文保景各轟兩分砲，文賢彬補上2打點逆轉安打，最終以7比4完成逆轉勝，拿下熱身賽2連勝。

韓國隊先在2局上發動攻勢，盧施煥鎖定韓華洋投投懷特（Owen White）一棒掃出兩分砲，為球隊先馳得點。盧施煥剛在賽前宣布與韓華鷹提前簽下2027年起307億韓元、11年的史上最大約，馬上用好表現回應，讓看直播的韓國球迷相當振奮。3局上具滋昱再補上1打點二壘打擴大領先。不過韓華中段展開反攻，4局起連續敲安逆轉比分，5局再添1分，一度將比數改寫為4比3，韓國隊陷入落後。

關鍵7局上，韓國隊把握最後攻勢。朴海旻選到保送後，金周元敲出二壘打形成無人出局二、三壘良機，文賢彬適時擊出2打點安打逆轉戰局。隨後1出局二壘有人時，文保景再轟出兩分砲鎖定勝局，單局灌進4分，一口氣將比分拉開至7比4。

投手方面，肩負先發重任的郭彬展現壓制力，最快球速飆到155公里，主投2局僅被敲1安、奪3次三振無失分。隨著文東珠、元兌仁等人因傷退出名單，郭彬的穩定表現也讓教練團在先發布局上多了一分信心。

韓國隊此役採WBC規則僅打7局，並套用投球計時制度，持續為3月5日開打的經典賽暖身。近期在沖繩舉辦熱身賽KBO官方頻道直播，此役平日線上人數達2.4萬人。韓國隊在20日首場熱身賽以3比4不敵三星獅，21日則以5比2逆轉韓華，本場再度取勝，拿下2連勝。