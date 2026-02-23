展現堅持與突破　中華隊米蘭冬奧之旅圓滿落幕

▲米蘭冬奧閉幕式圓滿落幕，中華隊越野滑雪好手余睿擔任閉幕式掌旗官。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在義大利當地時間22日晚間舉行閉幕典禮。我代表團在本屆賽會雖未站上頒獎台，但多名選手在舞台上有歷史性突破與完賽，也為我國冬季運動寫下新篇章。



閉幕典禮上，中華隊由女子越野滑雪選手余睿擔任掌旗官，與代表團總領隊林廷芳、代表團總幹事高馥淇，率領女子雪車隊林欣蓉、林頌恩以及男子花式滑冰李宇翔一同參與盛會。

▲余睿在越野滑雪50公里集體出發賽滑出亞洲選手最佳的22名。（圖／中華奧會提供）



26歲余睿首次代表中華隊征戰奧運，依序參加了10公里+10公里雙式混合賽、競速傳統式、10公里個人計時賽（自由式）及50公里集體出發賽（傳統式）四個項目。今天她在50公里集體出發賽45名選手中，以2小時34分01秒排在第22名，也是亞洲選手中最佳成績。



能擔任閉幕掌旗官，余睿感到非常榮幸，「這面旗幟象徵著我們在這屆賽會中，以中華隊的身份在各個不同項目中所完成的一切成就，我會懷著驕傲揮舞這面旗。」



她也想對這段期間一直支持她、為她加油打氣的粉絲表達感謝。她表示，從社群平台上收到許多溫暖訊息，不少人提到因為她的表現而受到鼓勵，也認為台灣有選手能出戰越野滑雪是一件很棒的事情。「我也想對所有年輕運動員說，請繼續堅持下去，勇敢對那些看似瘋狂、遙不可及、甚至不太可能的機會說『好』，因為你永遠不知道接下來會發生什麼。」

▲本屆米蘭冬奧正式落幕。（圖／中華奧會提供）