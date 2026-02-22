足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

▲葡萄牙足球名將C羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／專題報導

足壇「絕代雙驕」梅西 (Lionel Messi)與C羅(Cristiano Ronaldo)是否重返世界盃，一直是球迷熱議焦點。兩人自2006年起已連續征戰5屆世界盃，在2022年卡達賽後也都曾暗示那可能是最後一次登場。隨著2026年美加墨世界盃腳步逼近，儘管兩人至今未正式表態，但只要任何風吹草動，都牽動全球球迷目光。

身為世界足壇頂尖球星，來自葡萄牙的C羅日前受訪時曾表示，「當然（這會是最後一屆），我那時將滿41歲。在足球領域，我試著享受當下。我已經40歲了，所以我努力珍惜每個時刻。當然會想繼續踢下去，因為我感覺很好。」

阿根廷方面，國內仍高度期待梅西再披藍白戰袍。國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）公開表示，只要梅西願意，國家隊永遠會替他保留位置。即使已38歲，梅西在外圍賽仍有進球與助攻表現，狀態未明顯下滑。2025年9月對委內瑞拉一戰，他在主場上演梅開二度，被外界視為可能是最後一場正式國際賽。

對於是否挑戰2026年世界盃，梅西賽後坦言仍未做出最終決定，「從年齡來看，我可能很難再踢一次世界杯，但我會一步一步評估，取決於身體與感覺。」近一季他因肌肉拉傷缺席部分賽事，無論是國際邁阿密或阿根廷隊都選擇謹慎應對。不過梅西也不諱言對衛冕充滿渴望，強調「為國家隊出賽，永遠是我的夢想。」

▲阿根廷「獅王」梅西。（圖／達志影像／美聯社）