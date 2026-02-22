運動雲

>

足壇「絕代雙驕」　C羅、梅西世足賽最後一舞引關注

▲▼葡萄牙在PK大戰擊敗西班牙，奪得今年的國聯冠軍；C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙足球名將C羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／專題報導

足壇「絕代雙驕」梅西 (Lionel Messi)與C羅(Cristiano Ronaldo)是否重返世界盃，一直是球迷熱議焦點。兩人自2006年起已連續征戰5屆世界盃，在2022年卡達賽後也都曾暗示那可能是最後一次登場。隨著2026年美加墨世界盃腳步逼近，儘管兩人至今未正式表態，但只要任何風吹草動，都牽動全球球迷目光。

身為世界足壇頂尖球星，來自葡萄牙的C羅日前受訪時曾表示，「當然（這會是最後一屆），我那時將滿41歲。在足球領域，我試著享受當下。我已經40歲了，所以我努力珍惜每個時刻。當然會想繼續踢下去，因為我感覺很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿根廷方面，國內仍高度期待梅西再披藍白戰袍。國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）公開表示，只要梅西願意，國家隊永遠會替他保留位置。即使已38歲，梅西在外圍賽仍有進球與助攻表現，狀態未明顯下滑。2025年9月對委內瑞拉一戰，他在主場上演梅開二度，被外界視為可能是最後一場正式國際賽。

對於是否挑戰2026年世界盃，梅西賽後坦言仍未做出最終決定，「從年齡來看，我可能很難再踢一次世界杯，但我會一步一步評估，取決於身體與感覺。」近一季他因肌肉拉傷缺席部分賽事，無論是國際邁阿密或阿根廷隊都選擇謹慎應對。不過梅西也不諱言對衛冕充滿渴望，強調「為國家隊出賽，永遠是我的夢想。」

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷「獅王」梅西。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃足球賽世足賽.C羅梅西足球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026年FIFA世界盃足球賽　5大賽事重點一次看

2026年FIFA世界盃足球賽　5大賽事重點一次看

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

王彥程壓制韓國打線！未入選中華隊　韓媒說「Thank You」

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

熱門新聞

中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊　張峻瑋飆155火球全場最快

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

身披日本隊戰袍的台灣人！余聖傑：更希望日本贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

2龍恩春訓傷退　蔡其昌發聲

3江坤宇報喜！升格準爸爸

4松井裕樹因傷辭退WBC

5春訓3台將接力亮相！

最新新聞

1足壇絕代雙驕　C羅、梅西世足賽最後一舞

22026年世足賽　5大賽事重點一次看

3納達爾睽違26年重拾滑雪

4江坤宇報喜！升格準爸爸

5中華隊2比7遭韓職培證英雄痛擊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

混血戰力「龍仔」龍恩抵台！拍影片深情告白「榮幸代表台灣」

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

【誰是誰？】爸爸跟叔叔長太像...兒子分不出正牌阿公XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366