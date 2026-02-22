2026年FIFA世界盃足球賽　5大賽事重點一次看

▲2026年FIFA國際足總世界盃足球賽，法國足壇巨星姆巴佩將再度領軍參賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／專題報導

2026年FIFA國際足總世界盃足球賽，將是史上規模最大的一屆賽事，破天荒由美國、加拿大和墨西哥3個美洲國家聯合主辦。參賽隊伍也將從原有的32隊擴增至48隊。4年一次的全球足球狂熱盛宴，賽事5大主題這裡一次看！

主題一：史上規模之最 新賽制與跨國盛會

[廣告]請繼續往下閱讀...

這屆世界盃將在規模上創下多項「第一」與「之最」：

三國聯合主辦： 史上首次由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，橫跨16座城市（美國11個、墨西哥3個、加拿大2個）。

1.隊伍擴編至48隊： 參賽隊伍從32隊大幅增至48隊，總比賽場次高達104場。

2.賽期最長： 賽程長達39天（2026年6月11日開幕至7月19日最終冠軍決賽），是史上最久的一屆。

3.經典場館： 開幕戰定於墨西哥城（阿茲特克體育場），決賽則在美國紐澤西的大都會人壽體育場舉行。

主題二：傳奇的終章 梅西與C羅的「最後懸念」

兩位統治足壇近 20 年的巨星，是否會出現在 2026 舞台是全球焦點：

1.C羅 (Cristiano Ronaldo)： 40 歲的他依然保持極端自律，已公開表示這將是他最後一次披上葡萄牙戰袍，以最純粹的方式向足球致敬。

2.梅西 (Lionel Messi)： 雖然曾提過卡達是最後一舞，但目前態度轉為「視身體狀況而定」。他渴望帶領阿根廷挑戰衛冕，但強調若狀態不佳寧願不去，目前仍是「未定之數」。

主題三：區域勢力重組 亞洲與非洲的新勢力

隨著席次增加，世界盃的版圖正在發生變化：

1.亞洲席次翻倍： 亞洲保證席位從 4 個增至 8 個。除了日、韓、澳、沙、伊、卡等老面孔，約旦與烏茲別克將首次登上世界盃舞台。

2.中國隊的遺憾： 儘管席次增加，中國隊仍在外圍賽表現不佳，無緣重回會內賽。

3.非洲驚喜： 人口僅55萬的島國 維德角 首次晉級；此外，席丹之子 盧卡·席丹 選擇代表阿爾及利亞出賽，成為話題。

主題四：新王當立 接班世代的巔峰對決

在傳奇老將漸退之際，中生代與新生代將正式接管比賽：

1.核心領袖：姆巴佩 (Kylian Mbappe) 已成為法國隊節奏的核心；貝林漢姆 (Jude Bellingham) 則是英格蘭的中場大腦。

2.西班牙金童陣容： 以 亞馬爾 (Lamine Yamal) 為首，搭配佩德里 (Pedri) 等巴塞隆納核心，西班牙被視為奪冠大熱門。

3.亞洲主角： 韓國的孫興慜與李剛仁、日本的久保建英，已不再只是挑戰者，而是具備影響比賽走向的關鍵球員。

主題五：賽場外的挑戰與爭議

本屆賽事在場外也充滿話題與變數：

1.氣候與開賽時間： 為因應北美夏季高溫，FIFA 考慮將部分賽事延後至深夜舉行，以保護球員並兼顧歐洲轉播時區。

2.浮動票價機制： 門票首度採用「浮動定價」，決賽門票最高可能飆升至6000美元（約18萬台幣）。

3.政治色彩： 美國總統川普對主辦城市、關稅的言論，以及他在體育賽事中的高調現身，讓這屆足球盛會不可避免地染上政治色彩。