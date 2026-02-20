佐佐木朗希159公里火球震撼春訓　204勝傳奇盛讚：成長很多

▲ 佐佐木朗希在道奇春訓進行實戰形式投球練習，最快球速達159公里 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍右投佐佐木朗希，台灣時間20日在春訓基地進行本次春訓第2次Live BP（實戰投打練習）登板，面對隊內主力打線展現壓制力，最快球速飆到99英里（約159公里），整體調整狀況備受肯定。

未參加本屆世界棒球經典賽（WBC）的佐佐木，選擇專注於大聯盟春訓，目標直指先發輪值席位。此役共對決6名打者、投28球，未被敲出安打性擊球，並送出2次三振；對手包含明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）與內野手羅哈斯（Miguel Rojas）。

兩度對戰都被佐佐木製造外野飛球出局的羅哈斯賽後盛讚：「他看起來真的狀態非常好，球速更快了，真的很出色。他充滿自信，和去年相比完全不一樣，自信心明顯更強。」

羅哈斯也提到，佐佐木渴望站穩先發，「他想成為這支球隊的重要戰力，我真心希望這會是對他最好的結果。」

談到佐佐木是否較上季有所進化，羅哈斯直言，「毫無疑問，百分之百是的。我認為『自信』會在他的表現中扮演非常關鍵的角色。尤其是他在上季尾聲的表現相當強勢，即便多半是從牛棚出發，但他已經建立起能解決打者的信心。」

值得一提的是，曾在大聯盟累積204勝、並於1988年榮獲賽揚獎的道奇傳奇名投赫西瑟（O rel Hershiser），當天也到場觀察佐佐木投球。談到即將迎來大聯盟第2年的佐佐木，赫西瑟給予高度肯定。

赫西瑟表示，「他去年在季後賽所做到的事情，以及嘗試過去從未經歷的角色（擔任後援），都是非常重要的成長。對道奇來說，那段時間並不輕鬆，他經歷了一開始的挫折、調整、再跌倒，最後卻能找到解決方式，並在最大的舞台上拿出表現，這充分展現了他的性格。」

赫西瑟也認為，這段經歷將對佐佐木的職涯帶來長遠助益，「我覺得他真的成長了很多，這些經驗未來一定會在他的職業生涯中發揮很大的幫助。」